Разработчики Cinder City показали изменения альфа-теста и сражения в Сеуле

BigFire Games показала геймплей Cinder City — научно-фантастического многопользовательского шутера от третьего лица в открытом мире. Ролик демонстрирует изменения после предальфа-теста, обучающие подсказки, боезапас и перебалансированную сложность.

Действие игры разворачивается в павшем Сеуле недалёкого будущего. Игрокам предстоит сражаться вместе с союзниками, отражать превосходящие силы противника и возвращать город у захватчиков.

Для альфа-теста разработчики добавят более подробное обучение, улучшат доступность патронов и скорректируют сложность на основе отзывов сообщества.

Альфа-тест Cinder City стартует в декабре 2026 года на ПК в Steam.