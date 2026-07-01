Стали известны системные требования тактического MMO-шутера Cinder City от NCSoft

NCSoft представила официальные системные требования своего тактического MMO-шутера Cinder City. Для запуска игры на ПК потребуется как минимум процессор Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600 с 32 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060. Также потребуется 50 ГБ свободного места на диске.

NCSoft рекомендует использовать Intel Core i7-12700 или AMD Ryzen 7 7800X3D с 64 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060.

К сожалению, разработчики не раскрыли разрешение, настройки графики и частоту кадров, необходимые для этих характеристик ПК.

Минимальные:

Требуется 64-битный процессор и операционная система

ОС: Windows 10 или Windows 11

Процессор: Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600

Память: 32 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 ГБ видеопамяти)

DirectX: Версия 12

Место на диске: 50 ГБ свободного места

Рекомендуемые:

Требуется 64-битный процессор и операционная система

ОС: Windows10 или Windows 11

Процессор: Intel Core i7-12700 или AMD Ryzen 7 7800X3D

Память: 64 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 ГБ видеопамяти)

DirectX: Версия 12

Место на диске: 50 ГБ свободного места

В Cinder City, ранее известной как Project LLL, игроки берут на себя роль футуристических рыцарей. Вы будете исследовать мир, изменённый передовыми технологиями, и вам придётся принимать жестокие решения, разыскивая пропавшую дочь главного героя. Вам также предстоит участвовать в напряжённых сражениях на территории известных достопримечательностей и в высокотехнологичных зонах боевых действий в разрушенной постапокалиптической версии Сеула. Игра будет поддерживать как одиночный, так и кооперативный режимы.

В настоящее время нет информации о дате выхода Cinder City.