NVIDIA объявила, что предстоящий тактический MMO-шутер Cinder City от NCSoft будет поддерживать трассировку лучей и DLSS 4 на ПК. В честь этого объявления зелёная команда опубликовала новый трейлер.

К сожалению, разработчики не вдавались в подробности об эффектах трассировки лучей. Предположительно, игра получит поддержку отражений с трассировкой лучей (и, возможно, теней). Игра использует Unreal Engine 5 и будет использовать возможности Lumen.

В Cinder City, ранее известной как Project LLL, игроки выступают в роли рыцаря будущего. Вы будете исследовать мир, изменённый передовыми технологиями, и вам придётся столкнуться с трудностями в поисках пропавшей дочери главного героя. Вас также ждут напряжённые сражения на фоне известных достопримечательностей и высокотехнологичных зон боевых действий в разрушенном постапокалиптическом Сеуле. Игра будет поддерживать как одиночный, так и кооперативный режимы.

NCSoft планирует выпустить Cinder City в 2026 году.