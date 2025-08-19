NVIDIA объявила, что предстоящий тактический MMO-шутер Cinder City от NCSoft будет поддерживать трассировку лучей и DLSS 4 на ПК. В честь этого объявления зелёная команда опубликовала новый трейлер.
К сожалению, разработчики не вдавались в подробности об эффектах трассировки лучей. Предположительно, игра получит поддержку отражений с трассировкой лучей (и, возможно, теней). Игра использует Unreal Engine 5 и будет использовать возможности Lumen.
В Cinder City, ранее известной как Project LLL, игроки выступают в роли рыцаря будущего. Вы будете исследовать мир, изменённый передовыми технологиями, и вам придётся столкнуться с трудностями в поисках пропавшей дочери главного героя. Вас также ждут напряжённые сражения на фоне известных достопримечательностей и высокотехнологичных зон боевых действий в разрушенном постапокалиптическом Сеуле. Игра будет поддерживать как одиночный, так и кооперативный режимы.
NCSoft планирует выпустить Cinder City в 2026 году.
Не понял а что теперь «поддержка dlss» является приоритетом? В игровой иншустрии ? Это же наооборот говорит о том что разработчик даже не парился над игрой а просто вшил дерьмо, источник проблем в мире, это лень…ладно там готовые ассеты и нейросети, ну dlss это кусок мыла которую почему то хавают и даже не возникают, а те кто ставит клоунов, сами ими и являются, злитесь на свою не объективность, субъективность томит Вашу ясность
Какое мыло ? Длсс 4 выглядит даже на фулл хд уже лучше чем в нативе. а про 2 к и 4 к вообще молчу. как ты запустишь игру в нативе с ртх ? Ты хоть в голове вообразить можешь какая это нагрузка на видеокарту ? Если бы так можно было бы то 5090 стоила бы ляма 2 минимум! Дали софт сглаживание с повышенной производительностью они еще и недовольные сидят. ну или запусти киберпанк на какой то ртх 4070 ti в нативе с патч трейсингом в 2 к посмотришь как у тебя будет все гладко.
интересно
По ходу реально началась эра графонисто-производительных технологий🤩 Ещё лет пять назад я бы и подумать не мог, что начнётся такая эпоха гейминга! // Nice Intel