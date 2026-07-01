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Cinder City TBA
Мультиплеер, Шутер, MMO, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
6.6 65 оценок

Тактический MMO-шутер Cinder City от NCSoft требует 64 ГБ ОЗУ - стали известны системные требования

monk70 monk70

NCSoft представила официальные системные требования своего тактического MMO-шутера Cinder City. Для запуска игры на ПК потребуется как минимум процессор Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600 с 32 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060. Также потребуется 50 ГБ свободного места на диске.

NCSoft рекомендует использовать Intel Core i7-12700 или AMD Ryzen 7 7800X3D с 64 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060.

К сожалению, разработчики не раскрыли разрешение, настройки графики и частоту кадров, необходимые для этих характеристик ПК.

Минимальные:

  • Требуется 64-битный процессор и операционная система
  • ОС: Windows 10 или Windows 11
  • Процессор: Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600
  • Память: 32 ГБ ОЗУ
  • Графика: NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 ГБ видеопамяти)
  • DirectX: Версия 12
  • Место на диске: 50 ГБ свободного места

Рекомендуемые:

  • Требуется 64-битный процессор и операционная система
  • ОС: Windows10 или Windows 11
  • Процессор: Intel Core i7-12700 или AMD Ryzen 7 7800X3D
  • Память: 64 ГБ ОЗУ
  • Графика: NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 ГБ видеопамяти)
  • DirectX: Версия 12
  • Место на диске: 50 ГБ свободного места

В Cinder City, ранее известной как Project LLL, игроки берут на себя роль футуристических рыцарей. Вы будете исследовать мир, изменённый передовыми технологиями, и вам придётся принимать жестокие решения, разыскивая пропавшую дочь главного героя. Вам также предстоит участвовать в напряжённых сражениях на территории известных достопримечательностей и в высокотехнологичных зонах боевых действий в разрушенной постапокалиптической версии Сеула. Игра будет поддерживать как одиночный, так и кооперативный режимы.

В настоящее время нет информации о дате выхода Cinder City.

ПК 4
15
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Elektronik19

Минимальные:32 ГБ ОЗУ , Рекомендуемые: 64 ГБ ОЗУ , а что так мало могли бы минимум 132 гб озу и 164 гб озу рекомендуемые .
Они решили похоронить свой проект на старте?)

12
revizorbus44

Честно смешно даже

5
SnobbishGhost

это контора только анонсирует, ни одной игры так и не вышло

___Ghost___

Может им не сказали или они не знают что сейчас с ценами на озу🤔

StrangerYAN

В системных требованиях любой мэмэооочмо - поделки, должно быть большими буквами написано : "онли фор школотрололо". 🤣