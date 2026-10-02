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Разработчики Battlefield 6 превратят Лас-Вегас в гигантскую зону боевых действий для 5-го сезона
Шведский актер Алек Тоселли работает над ремейком Max Payne 1&2 - пока неизвестно, кого он играет
Denuvo попросила суд раскрыть личность Voices38 через Discord, Valve и Reddit - раскрыты данные о криптотранзакциях
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