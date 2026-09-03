Экшен-рогалик Cinderia привезут на фестиваль "ИГРОПРОМ 2026" в Москве

Команда MyACG Studio объявила об участии в российском фестивале «ИГРОПРОМ 2026». Посетители мероприятия смогут познакомиться с Cinderia — скоростным экшен-рогаликом студии, который сейчас развивается в рамках раннего доступа.

Действие Cinderia происходит в мрачном сказочном королевстве, практически уничтоженном после предательства Пепельной ведьмы. Мир оказался поглощен огнем, пеплом и черной магией, а немногочисленные выжившие герои научились использовать остатки запретной силы в борьбе с порожденными ею угрозами.

Основу игрового процесса составляют динамичные сражения и создание собственных билдов. Игроки могут комбинировать угли, магические карты, пассивные эффекты и экипировку, получая различные цепные реакции и синергии. Всего разработчики заявляют четырех героев с разными боевыми специализациями, более 180 навыков для каждого персонажа и свыше 130 предметов снаряжения.

Cinderia продолжает развиваться в раннем доступе. MyACG Studio планирует постепенно добавлять новых противников и боссов, игровые системы, события и другой контент.

Познакомиться с Cinderia на «ИГРОПРОМе 2026» можно будет с 18 по 20 сентября. Фестиваль пройдет на площадке Московского кластера видеоигр и анимации и в деловом пространстве «МосХаб.Сколково».