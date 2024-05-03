Официально: с 9 мая в Epic Games Store начнётся раздача Circus Electrique

Как и каждую неделю, Epic Games Store сообщает, какая бесплатная игра появится через семь дней. У игроков будет возможность забрать Circus Electrique начиная с 9 мая.

Напоминаем, что игра будет доступна в течение 7 дней и что после того, как она будет добавлена в библиотеку, она навсегда останется частью вашей учетной записи. Вы можете загружать добавленные игры через Epic Games Store и бесплатно запускать их в любое время, если только издатель не решит полностью удалить игру из магазина.

Circus Electrique — это ролевая игра, основанная на повествовании, с тактической боевой системой и необходимостью управлять цирком в стиле стимпанк. Сюжет повествует о группе Circus Electrique, которая по прибытии в Лондон обнаруживает, что все жители стали безжалостными убийцами. Поэтому нам придется уничтожать сумасшедших полицейских, закаленных в боях моряков в викторианском стиле в тактических пошаговых сражениях.

Несмотря на все это, по-прежнему необходимо будет продолжать поддерживать цирк, нанимая новые таланты и создавая между ними хорошую химию с помощью игровой системы, основанной на преданности. Нам предстоит исследовать шесть кварталов, чтобы положить конец разрушению Лондона.