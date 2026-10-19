Город на гигантском буре и армия котов - CitaDrill отправляет игроков в заражённые глубины

Что делать, если ваш город находится на гигантском буре, под землёй кишат чудовища, а единственная надежда на спасение — команда отважных котов? Именно такой сценарий ждёт игроков в CitaDrill — необычном сочетании градостроительного симулятора, роглайта и экшена. Новый геймплейный ролик демонстрирует экспедицию в глубины заражённой планеты, где каждый метр пути может принести ценные ресурсы или обернуться катастрофой.

Игрокам предстоит управлять передвижным городом, расположенным под защитным куполом. Чтобы поселение продолжало существовать, нужно добывать материалы, распределять ресурсы, строить жилые и производственные здания, назначать работников на станции и постоянно модернизировать буровую установку. Чем глубже она проникает в недра планеты, тем больше возможностей открывается — но вместе с ними растёт и опасность.

Под землёй обитают враждебные существа, поэтому одной грамотной экономики недостаточно. Придётся создавать оружие, укреплять оборону и отражать волны монстров. Помогать в этом будет пушистая команда, участники которой станут полноценными сотрудниками необычного города. Исследование новых биомов, случайная генерация и возможность выбирать разные стратегии делают каждую экспедицию непохожей на предыдущую. Даже неудачный забег можно использовать как урок перед следующим погружением.

CitaDrill разрабатывает Studio Moka, а издателем выступает CobraTekku Games. Бесплатная демоверсия уже доступна в Steam. Полный релиз на ПК запланирован на 2026 год, однако точная дата пока не объявлена.