10 марта оригинальная Cities: Skylines получит дополнение Race Day

Для Cities: Skylines выйдет новое DLC на следующей неделе. Спустя одиннадцать лет после запуска, градостроительная игра, выпущенная в марте 2015 года, получит дополнение Race Day 10 марта 2026 года.

Оно позволит игрокам превратить улицы города в настоящую гоночную трассу для автомобильных, беговых и велосипедных гонок. Каждая трасса и место сбора будут полностью настраиваемыми. Также будут добавлены дополнительные здания.