10 марта оригинальная Cities: Skylines получит дополнение Race Day

Для Cities: Skylines выйдет новое DLC на следующей неделе. Спустя одиннадцать лет после запуска, градостроительная игра, выпущенная в марте 2015 года, получит дополнение Race Day 10 марта 2026 года.
Оно позволит игрокам превратить улицы города в настоящую гоночную трассу для автомобильных, беговых и велосипедных гонок. Каждая трасса и место сбора будут полностью настраиваемыми. Также будут добавлены дополнительные здания.
Paradox такой paradox. Даже у коровьего скелета будут искать вымя чтобы подоить.
Вторая часть настолько успешна, что до сих длс к 1 делаются, а не второй
Странно, что не хотят добавить нечто подобное во 2 часть.
Не могут, его сейчас новая студия заного перелопачивает, ибо Колосальные Ордеры все, а в чужом коде разобраться это тот еще кайф. Там еще год-полтора понадобится что бы все хоть как-то до конца разобрать, и то не факт, что выйдет.