30 000 часов ненависти: игрок разнёс Cities: Skylines после рекордного времени в игре

Необычный отзыв в Steam привлёк внимание сообщества: пользователь, проведший в Cities: Skylines почти 30 тысяч часов, неожиданно назвал игру «самой раздражающей» в своей жизни. По данным платформы, на момент публикации у него было зафиксировано 29 926 часов, что эквивалентно более чем 11 годам игры по 7 часов в день.
Впрочем, часть времени могла быть проведена в режиме простоя, однако даже с учётом этого цифры выглядят впечатляюще. Более того, игрок остаётся активным — только за последние две недели он провёл в проекте свыше 60 часов.
Несмотря на это, отзыв получился крайне критичным. Пользователь жалуется на постоянные обновления, которые ломают моды, а без них, по его словам, игра становится «невыносимой». Также он раскритиковал визуальный стиль и общее техническое состояние проекта.
Ситуация вызвала бурное обсуждение: многие увидели в этом классический пример «любви через ненависть», когда игрок продолжает возвращаться к проекту, несмотря на раздражение. При этом Cities: Skylines остаётся одной из самых популярных градостроительных игр и стабильно удерживает высокие оценки в Steam.
История лишь подтверждает: иногда даже тысячи часов в игре не гарантируют, что она действительно приносит удовольствие.
Мораль сей басни такова: нельзя зацикливаться на чем-то одном.
Да просто устал чел...так бывает.Отдохнёт и снова в бой) Я сам так в Киберпанк 1200 часов наиграл - отдохнул,переключился на что то другое и можно снова играть)
Ёжик кололся, плакал, но продолжал есть кактус )
Я в маунт блейд баннерлорд такие же приколы ловлю. Дегераты создают ПЕСОЧНИЦУ и при этом на постоянной основе не только бесполезные обновления делают, но ещё и ломают моды, которые ещё и сейв поломать могут. К слову, тот же киберпунк, который вообще песочницей не является, поддерижвает фактически любые моды не смотря на обновления, длс или ещё что.
Если пара часов в игре не приносит удовольствия - надо её удалять. Пара. Часов. А может, и меньше.