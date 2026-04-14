30 000 часов ненависти: игрок разнёс Cities: Skylines после рекордного времени в игре

Необычный отзыв в Steam привлёк внимание сообщества: пользователь, проведший в Cities: Skylines почти 30 тысяч часов, неожиданно назвал игру «самой раздражающей» в своей жизни. По данным платформы, на момент публикации у него было зафиксировано 29 926 часов, что эквивалентно более чем 11 годам игры по 7 часов в день.

Впрочем, часть времени могла быть проведена в режиме простоя, однако даже с учётом этого цифры выглядят впечатляюще. Более того, игрок остаётся активным — только за последние две недели он провёл в проекте свыше 60 часов.

Несмотря на это, отзыв получился крайне критичным. Пользователь жалуется на постоянные обновления, которые ломают моды, а без них, по его словам, игра становится «невыносимой». Также он раскритиковал визуальный стиль и общее техническое состояние проекта.

Ситуация вызвала бурное обсуждение: многие увидели в этом классический пример «любви через ненависть», когда игрок продолжает возвращаться к проекту, несмотря на раздражение. При этом Cities: Skylines остаётся одной из самых популярных градостроительных игр и стабильно удерживает высокие оценки в Steam.

История лишь подтверждает: иногда даже тысячи часов в игре не гарантируют, что она действительно приносит удовольствие.