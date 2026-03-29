Colossal Order рассказала историю создания Cities: Skylines, успех которой был совершенно неожиданным

По случаю одиннадцатой годовщины студии Colossal Order генеральный директор Марина Али Кинан в неформальном интервью с Марко Миноли, директором по издательской деятельности в Slitherine, рассказала о рождении и развитии одного из самых влиятельных градостроительных симуляторов последних лет, Cities: Skylines, считающегося вершиной жанра градостроительных симуляторов, заложенного SimCity.

Проект Colossal Order был основан на конкретной цели: создать духовного преемника SimCity 4. Мечта, которая поначалу казалась недостижимой для команды всего из пяти человек. Поэтому студия решила двигаться шаг за шагом, начав с симуляторов общественного транспорта, прежде чем в 2013 году разработать градостроительный симулятор, команда которого выросла до девяти человек.

Если бы мы знали, насколько масштабна эта задача, мы бы, наверное, за неё не взялись.

Сложность жанра сразу же стала камнем преткновения: градостроительный симулятор требует интеграции множества взаимосвязанных систем, которые должны работать вместе, прежде чем можно будет оценить качество игры. Принятое решение было прагматичным: сосредоточиться на основных элементах на старте и развивать остальное со временем. Cities: Skylines получила новое дополнение спустя три года, в то время как второе дополнение продолжает испытывать трудности.

Однако успех превзошёл все ожидания. Первоначальная цель заключалась в продаже 300 000 копий; за первую неделю было продано полмиллиона копий, а за первый месяц — миллион. С тех пор игра продолжала развиваться без замедления, отчасти благодаря очень тесным отношениям между командой разработчиков и сообществом.

Отношения с игроками оказались решающими. С самого начала команда активно поддерживала модификацию, даже выделив программиста исключительно для разработки инструментов для моддинга. Идея была ясна: превратить игру в творческую платформу.

Мы хотели, чтобы игроки могли оставить свой след.

Эта открытость привела к плодотворному сотрудничеству: некоторые официальные функции родились непосредственно из модов сообщества, например, возможность менять направление движения на улицах с односторонним движением. В других случаях разработчики даже привлекали к процессу моддеров, поддерживая открытый и уважительный диалог.

Разработка руководствовалась двумя ключевыми принципами: реализмом и свободой игрока.

Все должно быть правдоподобно в реальном контексте, но в то же время игрок должен обладать почти божественной свободой.

Этот баланс также требовал принятия сложных решений, таких как отказ от идей, слишком далёких от видения игры.

В заключение Кинан подчёркивает важность различения между активным меньшинством сообщества и молчаливым большинством игроков:

Если им что-то не нравится, они просто перестают играть.

Оглядываясь назад, команда с гордостью признает, что оказала значительное влияние на перезапуск симуляторов.

Настоящими победителями являются игроки, потому что сегодня у них больше возможностей и лучший выбор.