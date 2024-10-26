Первая Cities: Skyline получила три новых DLC спустя 18 месяцев после окончания поддержки

Пока Cities: Skyline 2 продолжает оправляться от провального прошлогоднего запуска, Paradox Interactive анонсировала и выпустила новую партию платных DLC для оригинальной Cities: Skylines, спустя 18 месяцев после выхода DLC Hotels & Retreats, которое должно было стать последним.

Paradox завершила разработку Cities: Skylines в мае прошлого года публикацией финального мини-расширения Hotels & Retreats. Тогда разработчики Colossal Order заявили, что продолжат оказывать общую поддержку игры (что обычно означает исправление крупных ошибок и многое другое) до конца 2023 года, в то время как основное внимание будет уделено Cities: Skylines 2.

Теперь издатель выпустил три новых платных DLC-пакета для Cities: Skylines, все из которых ориентированы на горы и альпийскую местность. Есть Mountain Village Pack и Map Pack 3, которые входят в линейку контента Cities: Skylines, а также музыкальный пакет Radio Station Alpine Tunes.

Этот контент уже некоторое время находится в разработке, поскольку мы знаем, что многие из вас все еще любят строить и расширять свои города в оригинальной игре Cities: Skylines. Из Cities: Skylines 2 не было взято никаких ресурсов. Наши друзья из Colossal Order по-прежнему полностью сосредоточены на разработке и улучшении Cities: Skylines 2.

Все три новых DLC для Cities: Skylines уже доступны на ПК.