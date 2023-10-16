Авторы Cities: Skylines 2 признали проблемы с производительностью, но откладывать релиз не будут

Разработчик и издатель Cities: Skylines 2 признали, что производительность игры оставляет желать лучшего, но настаивают на том, что выпустят долгожданный градостроительный проект на ПК, как и планировалось, 24 октября.
Разработчик Colossal Order и издатель Paradox опубликовали совместное заявление для фанатов, оставшихся обеспокоенными после того, как Cities: Skylines 2 были повышены минимальные и рекомендуемые характеристики.
Cities: Skylines 2 - это игра нового поколения, и, естественно, она требует определенных аппаратных требований. Несмотря на это, наша команда неустанно трудилась над созданием наилучших условий для игры, мы не достигли тех показателей, на которые рассчитывали.
Хотя это очень необычно, когда разработчик предупреждает о производительности готовящейся игры, Colossal Order заявила, что приняла такое решение, потому что "мы всегда верили в прозрачность".
Несмотря на возможные проблемы с производительностью, Colossal Order заявила, что выпустит Cities: Skylines 2 на следующей неделе, что соответствует текущей дате релиза.
Мы по-прежнему считаем, что для долгосрочной перспективы проекта выпуск сейчас - это лучший выход. Мы гордимся уникальным геймплеем и возможностями Cities: Skylines 2, и мы искренне верим в то, что она предлагает отличный опыт, который вам понравится.
Colossal Order заявила, что будет "постоянно улучшать" игру в ближайшие месяцы, "но мы также хотим оправдать ожидания по производительности к предстоящему релизу".
Мы стремимся к тому, чтобы Cities: Skylines 2 должна понравиться как можно большему числу игроков, и мы стремимся к тому, чтобы она полностью раскрыла свой потенциал.
В дополнительной записке для прессы Colossal Order пояснила свою позицию.
Colossal Order и Paradox на 100% осознают, что Cities: Skylines 2 требует high-end аппаратного обеспечения для высокой производительности, и они хотят, чтобы игроки также знали об этом. Они собираются продолжать работу над производительностью по мере поступления отзывов от игроков со всего мира, но игра не задерживается, и поэтому игрокам следует помнить о рекомендуемых характеристиках.
В FAQ компании Paradox и Colossal Order признали, что некоторые ПК-геймеры будут испытывать проблемы с производительностью. "Все зависит от конфигурации вашего ПК", - заявили представители компании. "У кого-то будут проблемы, у кого-то нет. Это также зависит от того, насколько высоки графические настройки по сравнению с аппаратным обеспечением".
В прошлом месяце компании Paradox и Colossal Order отложили выход версии Cities: Skylines 2 с запланированного на октябрь запуска на весну 2024 года и вернули деньги тем, кто оформил предварительный заказ.
Тем временем компания Paradox заявила, что моддинг станет доступен в Cities: Skylines 2 вскоре после выхода на ПК. Когда игра выйдет на консоли, консольные игроки также смогут использовать моды активов, что означает, что Cities: Skylines 2 станет одной из редких видеоигр, позволяющих использовать кроссплатформенные моды.
Однако Cities: Skylines 2 не будет поддерживать другие платформы, такие как Steam Workshop. "Мы решили, что нашей платформой будет Paradox Mods, так как она позволяет нам иметь кроссплатформенную совместимость с модами", - говорится в FAQ. "Мы также хотели, чтобы моды были более легко доступны в игре, что мы и сделали с помощью Paradox Mods".
Ну хоть признали, есть шанс что исправят, а то могли сказать купите лучше компьютер.
Вот это да, признать что у игры проблемы с производительностью, жесть. Могли подсмотреть у старфилда.
Так и подсмотрели.
Когда они переносили на весну 2024? Или я плохо слежу?..
И в чем смысл этого абзаца? Сначала хотели на весну - сделали предзаказ. Потом поставили октябрь 2023 и вернули деньги? В чем логика?
Означает ли это жесткий фильтр выкладываемых модов? Или это упрощенный вариант отслеживания моддеров с которыми потом можно сотрудничать?
Логика в том, что "автор" натупил)) Перенос касается только версии для консолей. Релиз на пк перенос не касался. Не так давно об этом даже на пг писали:
https://www.playground.ru/cities_skylines_2/news/konsolnyj_reliz_cities_skylines_2_perenesen_na_vesnu_2024_goda-1653983
Значит, просто не обратил внимание. Спасибо!
Так сейчас это норма - все выпускают игры без оптимизации, чего удивляться
да джва года ждали очередной душнявый симулятор которых уже 666 тыщ триллионов и все с ураганным геймплеем и переосмыслениями жанра на кончиках пальцев ног
ну вот как исправят недочеты - тогда и куплю
Ну как куплю, на торреноте скачаю, конечно, но качать сырое не хочется.
Когда объявили о второй части Cities: Skylines, уже тогда стало понятно, что для игры с модами нужен будет минимум восьмиядерный процессор и 32 гига оперативки.
32 мало для первой было. Надеюсь 96 ей хватит
32 оперативки это уже стандарт для современных игр, доброе утро