Авторы Cities: Skylines 2 удивили игроков очередным большим патчем после выхода масштабного обновления

Cities: Skylines 2 продолжает удивлять игроков, на этот раз выпустив крупный патч Detailer's Patch (1.1.6f1) спустя всего неделю после масштабного обновления Economy 2.0.
Многие ожидали, что студия Colossal Order сосредоточится на исправлении ошибок, вызванных перестройкой экономики. И действительно, патч содержит множество исправлений, касающихся офисов, загрязнения окружающей среды, виртуальных товаров, интерфейса и модов.
К сожалению, проблема с бездомными пока не решена.
Помимо исправлений, патч добавляет новые элементы: 8 украшений для каруселей, 27 вариантов зданий городских служб, возможность задавать возраст деревьев и размещать здания на полях, занятых кольцевыми развязками.
Хотя патч не является революционным, игроки приятно удивлены его масштабом, особенно учитывая скорость разработки Cities: Skylines 2. Многие ожидали лишь хотфикса, а получили внушительный список исправлений и новых элементов.
Детальный список изменений можно найти вот здесь.
К первой части претензии нет ... Но какое отношение ко 2 ой части....
Лучше бы обновлённый и улучшенный SimCity 4 выпустили.
Не, Cities: Skylines по-круче будет