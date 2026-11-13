Cities: Skylines 2 можно бесплатно опробовать в Steam - градостроительный симулятор доступен до 16 ноября

Градостроительный симулятор Cities: Skylines 2 стал участником бесплатных выходных в Steam. До 16 ноября 2026 года, 21:00 по московскому времени, пользователи могут скачать игру и попробовать себя в роли градоначальника, не приобретая её полную версию.

Cities: Skylines 2 предлагает инструменты для создания современных мегаполисов с развитой инфраструктурой, транспортными системами и жилыми районами. Игрокам предстоит заниматься планированием улиц, развитием общественного транспорта, строительством различных объектов и обеспечением потребностей жителей. Помимо этого, необходимо следить за экономикой города, бюджетом и эффективностью коммунальных служб.

Симулятор позволяет постепенно превращать небольшое поселение в крупный город, принимая решения, которые влияют на его дальнейшее развитие. Бесплатный период станет возможностью познакомиться с основными механиками Cities: Skylines 2 и оценить изменения по сравнению с первой частью серии.