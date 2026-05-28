Cities: Skylines 2 наконец-то чинят как надо - обновление Morning Dew вернуло игрокам веру в симулятор

После долгих месяцев критики и технических проблем Cities: Skylines 2, похоже, действительно начинает выбираться из кризиса. Новое обновление Morning Dew оказалось одним из самых тепло принятых патчей за всё время существования игры. Игроки особенно хвалят переработку дорожного ИИ — ту самую проблему, которая с релиза превращала многие города не в мегаполисы мечты, а в бесконечный транспортный кошмар.

Теперь автомобили реже совершают бессмысленные развороты и заранее перестраиваются в нужные полосы, что заметно снижает количество искусственных заторов. Судя по первым отзывам, движение стало выглядеть куда естественнее, а автомагистрали — меньше напоминать сцену из катастрофического фильма. Для градостроительного симулятора это не мелочь, а фактически одна из ключевых систем.

Не меньше внимания Iceflake Studios уделила и визуальной части. Разработчики исправили мерцание теней, проблемы с их исчезновением на горизонте и некорректным отображением при изменении камеры. Особенно важно, что улучшения затронули и низкие настройки графики — именно на них многие игроки раньше сталкивались с наиболее странным поведением освещения.

Кроме того, патч устраняет десятки других ошибок: от застревающих грузовиков до слишком быстрого истощения ресурсов на лёгком уровне сложности. Студия также пообещала крупное июньское обновление и продолжение активной работы с отзывами сообщества.

Самое интересное здесь даже не список исправлений, а реакция аудитории. После провального старта многие уже списали Cities: Skylines 2 со счетов, но сейчас комментарии всё чаще звучат в духе «игра наконец движется в правильном направлении». Похоже, Iceflake Studios постепенно делает то, чего игроки ждали с самого релиза: не пытается добавить громкие функции, а методично чинит фундамент игры.