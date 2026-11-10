Cities: Skylines 2 представила дополнение Park Adventures с управлением парками

Paradox Interactive представила Park Adventures — дополнение для градостроительного симулятора Cities: Skylines 2. Оно демонстрирует создание парков, настройку аттракционов и удобств, управление персоналом и финансами.

Игроки смогут проектировать собственные зоны отдыха и наблюдать, как они развиваются вместе с потоком посетителей. Для успешной работы парков понадобится следить за обслуживанием и удовлетворённостью гостей.

Дополнение делает парки самостоятельной частью городской экономики: их нужно не только строить, но и развивать как прибыльные объекты.

Cities: Skylines 2 выйдет на Windows PC, в PC Game Pass и Steam.