Cities: Skylines 2 сменит студию-разработчика: Paradox передает франшизу Iceflake Studios

Шведский издатель Paradox Interactive и финская студия Colossal Order, создатели знаменитой серии Cities: Skylines, объявили о прекращении многолетнего сотрудничества. Разработка Cities: Skylines 2 теперь перейдет к внутренней студии Paradox — Iceflake Studios, известной по игре Surviving the Aftermath (2021).

Colossal Order выразила благодарность Paradox и сообществу игроков за годы совместной работы. «Более пятнадцати лет серия Cities и наше сотрудничество с Paradox были важной частью нашей деятельности. Мы уверены, что франшиза продолжит процветать под руководством Paradox. Двигаясь вперед, мы применим наш опыт и креативность в новых проектах», — заявила генеральный директор студии Мариина Халликайнен.

В свою очередь, Paradox подчеркнул уважение к Colossal Order и уверенность в будущем франшизы. «Наше сотрудничество с Colossal Order — одни из самых длительных в истории Paradox. Мы хотим продолжать развивать сообщество Cities: Skylines, обеспечивая фанатам новый контент и впечатления», — отметил заместитель генерального директора Paradox Маттиас Лилья.

Лассе Лильедаль, руководитель Iceflake Studios, подчеркнул важность нового проекта: «Принять на себя руководство такой ведущей франшизой — огромная честь и большая ответственность. У Iceflake есть опыт создания игр о строительстве и управлении городами, а также потенциал, чтобы раскрыть возможности Cities: Skylines 2».

Colossal Order планирует выпустить еще несколько обновлений перед передачей проекта. Среди них — «Велосипедный патч» (Bike Patch) с добавлением велосипедов и бета-версия поддержки пользовательских модификаций в редакторе. С 2026 года дальнейшая разработка игры полностью ляжет на Iceflake Studios.

Решение о смене разработчика знаменует новую главу в истории Cities: Skylines 2, открывая возможности для свежих идей и расширения функционала, сохраняя при этом преданную аудиторию и дух франшизы. Iceflake уже заявила о намерении продолжать традиции серии, сочетая опыт и инновации для создания следующей главы в мире градостроительных симуляторов.