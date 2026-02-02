Cities: Skylines 2 ждёт перезагрузка: новый разработчик готовит масштабное обновление и редизайн UI

После ухода финской студии Colossal Order от серии Cities: Skylines развитие второй части градостроительного симулятора перешло к Iceflake Studios, известной по Surviving the Aftermath. Новая команда представила первые планы по будущему Cities: Skylines 2 в дебютном выпуске дневника разработчика City Corner и сразу дала понять: игру ждут изменения, которых сообщество просило уже давно.

Ключевым нововведением станет система кастомизации цветов отдельных объектов. Она вдохновлена популярным модом Recolor от yenyang и на старте позволит перекрашивать здания, объекты и транспорт. В дальнейшем разработчики хотят расширить систему на деревья, растения и другие пропсы, что заметно увеличит визуальную гибкость городов.

Не менее важным обещает быть и масштабный редизайн пользовательского интерфейса. Iceflake Studios стремится сделать игру более понятной для новичков и удобной для опытных мэров: переработаны иконки, упрощено обучение, а панель инструментов получила серьёзное обновление ради лучшей читаемости и навигации.

Обновление затронет и визуальную часть. Разработчики улучшат освещение и небо, добавят больше облаков и переработают погодные эффекты. Особое внимание уделено снегу: теперь он действительно будет ложиться на поверхности, а не исчезать даже во время метели — «в истинно финском стиле», как отмечает студия.

Это лишь часть запланированных изменений. В следующих дневниках Iceflake подробнее расскажет о правках механик и исправлениях багов, о которых давно сигнализировали игроки. Несмотря на неясные причины расставания Colossal Order и Paradox Interactive, первые шаги новой команды выглядят обнадёживающе и показывают, что Cities: Skylines 2 действительно может получить второе дыхание.