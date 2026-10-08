Cities: Skylines Expanded Edition выйдет на Switch 2

28 октября на консоли Nintendo Switch 2 состоится выход Cities: Skylines Expanded Edition — расширенной версии градостроительного симулятора, включающей 10 дополнений и наборов контента.

Владельцы версии для Nintendo Switch смогут приобрести Expanded Edition со скидкой 70% (предложение для постоянных игроков). Новая версия оптимизирована для Switch 2 и объединяет четыре крупных дополнения и шесть дополнительных наборов контента.

Оригинальная игра Cities: Skylines была выпущена студией Colossal Order и издательством Paradox Interactive в 2015 году. Она предоставляет игрокам полный контроль над всеми аспектами жизни города: от зонирования и дорожной сети до общественного транспорта, налогообложения и работы городских служб.

Релиз на Switch 2 открывает владельцам версии для Nintendo Switch доступ к расширенной коллекции дополнительного контента, выпущенного после выхода игры.