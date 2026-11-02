Cities: Skylines II станет разнообразнее: в игре появятся четыре новых биома и улучшенные деревья

Разработчики Cities: Skylines II рассказали о природных изменениях, которые готовят для градостроительного симулятора вместе с дополнением Park Adventures и бесплатным обновлением. Главным нововведением станут четыре биома — засушливый, тропический, альпийский и средиземноморский. Они повлияют на внешний вид карт, характерную растительность и детали окружающего ландшафта.

В пустынных регионах, например, вместо привычных деревьев появятся кактусы, а камни приобретут красноватые оттенки. При этом игроки не будут ограничены природными условиями: высаживать растения из других климатических зон по-прежнему можно будет самостоятельно. Сами биомы добавят бесплатно через обновление редактора, тогда как новые карты станут частью Park Adventures.

Разработчики также переработали отображение деревьев на разных расстояниях. Вблизи они должны сохранить мелкие детали, а издалека леса и парки будут выглядеть убедительнее. Одновременно команда занимается оптимизацией: деревья на разных стадиях роста смогут использовать общие текстуры, что позволит снизить нагрузку на систему без заметной потери качества изображения.

Изменения коснулись и ландшафта. Переходы между травой, песком и грунтом сделают более естественными, чтобы поверхность не выглядела набором отдельных текстур. По словам авторов, новые технологии станут основой для дальнейшего развития природного оформления Cities: Skylines II.

Таким образом, обновление затронет не только внешний вид городов, но и окружающие их территории, предоставив игрокам больше возможностей для создания поселений в разных климатических условиях.