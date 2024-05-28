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Cities: Skylines 2 24.10.2023
Стратегия, Симулятор, Строительство
7.9 741 оценка

Fallout в Cities: Skylines 2: игрок воссоздаёт культовую постапокалиптическую Америку

Lunersun
Новости

Один из пользователей Reddit под ником LytuInGame опубликовал на сабреддите видео своего грандиозного проекта в сиквеле популярного градостроительного симулятора. Ему удалось воссоздать мрачную атмосферу постапокалиптической пустоши, знакомой многим по франшизе Fallout.

Кадры видео переносят зрителя в мир, разрушенный ядерной войной. Огромный кратер, оставшийся после падения атомной бомбы, зияет на месте некогда процветающего города. Вокруг него — разрушенные предместья, где лишь немногие здания уцелели после апокалипсиса. Среди руин можно разглядеть небольшое поселение выживших, окруженное скудной растительностью и безжизненными пустошами. На горизонте виднеются силуэты разрушенного мегаполиса, напоминающие о былом величии цивилизации.

Особое внимание привлекает загадочная структура, напоминающая вход в одно из знаменитых Убежищ — подземных бункеров, где люди пережидали ядерную войну. Однако вместо массивной шлюзовой двери, знакомой по играм серии Fallout, на видео можно увидеть обычную прямоугольную дверь.

LytuInGame поделился в комментариях, что у него ещё множество идей по развитию и улучшению этого проекта. Но прежде чем воплотить их в жизнь, ему предстоит освоить искусство создания пользовательских ассетов для Cities: Skylines 2.

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