Fallout в Cities: Skylines 2: игрок воссоздаёт культовую постапокалиптическую Америку

Один из пользователей Reddit под ником LytuInGame опубликовал на сабреддите видео своего грандиозного проекта в сиквеле популярного градостроительного симулятора. Ему удалось воссоздать мрачную атмосферу постапокалиптической пустоши, знакомой многим по франшизе Fallout.
Кадры видео переносят зрителя в мир, разрушенный ядерной войной. Огромный кратер, оставшийся после падения атомной бомбы, зияет на месте некогда процветающего города. Вокруг него — разрушенные предместья, где лишь немногие здания уцелели после апокалипсиса. Среди руин можно разглядеть небольшое поселение выживших, окруженное скудной растительностью и безжизненными пустошами. На горизонте виднеются силуэты разрушенного мегаполиса, напоминающие о былом величии цивилизации.
Особое внимание привлекает загадочная структура, напоминающая вход в одно из знаменитых Убежищ — подземных бункеров, где люди пережидали ядерную войну. Однако вместо массивной шлюзовой двери, знакомой по играм серии Fallout, на видео можно увидеть обычную прямоугольную дверь.
LytuInGame поделился в комментариях, что у него ещё множество идей по развитию и улучшению этого проекта. Но прежде чем воплотить их в жизнь, ему предстоит освоить искусство создания пользовательских ассетов для Cities: Skylines 2.
Выглядит неплохо.