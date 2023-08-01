Игровая карта Cities: Skylines 2 примерно в пять раз больше, чем в первой части

В преддверии октябрьского релиза Cities: Skylines 2, компания-разработчик Colossal Order продолжает делиться новыми подробностями о грядущем сиквеле градостроительной игры, публикуя новые видеоролики и дневники разработчиков. Последняя информация посвящена картам, на которых будут построены города, и подчеркивает их внушительные размеры по сравнению с оригинальной игрой.
В Cities: Skylines II все несколько иначе. Для начала, одна плитка карты стала намного меньше - примерно на одну треть меньше, чем в предшественнице, - но вы сможете разблокировать почти все плитки, что даст вам в общей сложности 441 плитку карты. В результате игровая площадь составляет 159 квадратных километров, что примерно в 5 раз больше, чем в Cities: Skylines.
Кроме того, плитки карты не обязательно должны быть соединены друг с другом, так что технически вы можете создавать небольшие изолированные карманные города, а также приобретать плитки карты до самого края карты, где вы сможете создавать новые внешние соединения. Но подождите, это еще не все! Ограничение по высоте карты стало гораздо выше, чем раньше, что дает гораздо больше гибкости и свободы в выборе того, как будет выглядеть город вашей мечты.
Еще одна интересная особенность: разблокируемые плитки в Cities: Skylines 2 не обязательно должны примыкать друг к другу, что, похоже, открывает некоторые интересные возможности.
"Кроме того, плитки карты не обязательно должны быть соединены друг с другом, поэтому технически вы можете создавать небольшие изолированные карманные города, а также приобретать плитки карты до самого края карты, где можно создавать новые внешние соединения", - говорится в дневнике разработчиков. "Но подождите, это еще не все! Предельная высота карты намного выше, чем раньше, что дает гораздо больше гибкости и свободы в том, как будет выглядеть город вашей мечты".
Кроме того, действительно интересной вещью являются темы. Когда вы начинаете новый город, вы можете выбрать европейскую или североамериканскую тематику, которая определяет разметку улиц, светофоры, модели автомобилей для определенных городских служб и другой дорожный реквизит. Хотя с каждой картой связана своя тема, вы можете выбрать понравившуюся, но после запуска города ее уже нельзя изменить.
Подробнее о картах в Cities: Skylines 2 в новом дневнике разработчиков. Или посмотреть ролик с кратким изложением вот здесь.
Cities: Skylines 2 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК 24 октября 2023 года.
В 5 раз. Когда первая не вывозит больше 30 фпс в больших городах.