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Cities: Skylines 2 24.10.2023
Стратегия, Симулятор, Строительство
7.9 712 оценок

Из Cities Skylines 2 удалили платное DLC - здания игроков тоже пропали

Simple Jack
Новости

Разработчики Cities Skylines 2 удалили дополнение Beach Properties. Вместе с этим, из уже созданных городов пропали здания, которые игроки построили в прибрежных зонах.

Теперь вместо нормальных построек, в прибрежной зоне располагаются модели домов без текстур и проработанных деталей. А у некоторых игроков вообще перестала запускаться Cities Skylines 2.

Геймеры полагают, что это произошло из-за того, что студия Colossal Order убрала DLC из Steam до того, как выпустить бесплатное обновление с соответствующим контентом.

Разработчики удалили DLC Beach Properties из-за плохих отзывов и критики. Студия пообещала вернуть деньги за покупку дополнения и изменить подход к разработке игры. До 2025 года планируется выпуск только бесплатных обновлений.

Colossal Order пока не прокомментировала инцидент.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
samosan

Парадокс,как по мне самый жадный издатель,жаднее юбиков и ЕА,на все их стратегии обязательно надо покупать кучу дорогих обновлений,и итоговая сумма вполне может перевалить за тысячу баксов.Их так не обсирают исключительно из-за элитарности жанра стратегий.

3
Nodas

Необязательно, на их игры уже давно анлокер есть, купил базу а все остальное просто разблокируешь со временем

0
samosan Nodas

С тем же успехом можно сказать,что у юбиков нет донатов на прокачку,ибо чит энжин есть,да и стоимость игр не важна,ибо есть пиратка.

0
Кей Овальд

Не покупайте игры на релизе. Это ещё не законченная игра.

0
GraF68ru

Мне кажется челы решили проверить насколько терпилоиды их фанбаза. За этим очень весело следить.

0
bysaturn

Тяп ляп и готово

-1