Из Cities Skylines 2 удалили платное DLC - здания игроков тоже пропали

Разработчики Cities Skylines 2 удалили дополнение Beach Properties. Вместе с этим, из уже созданных городов пропали здания, которые игроки построили в прибрежных зонах.
Теперь вместо нормальных построек, в прибрежной зоне располагаются модели домов без текстур и проработанных деталей. А у некоторых игроков вообще перестала запускаться Cities Skylines 2.
Геймеры полагают, что это произошло из-за того, что студия Colossal Order убрала DLC из Steam до того, как выпустить бесплатное обновление с соответствующим контентом.
Разработчики удалили DLC Beach Properties из-за плохих отзывов и критики. Студия пообещала вернуть деньги за покупку дополнения и изменить подход к разработке игры. До 2025 года планируется выпуск только бесплатных обновлений.
Colossal Order пока не прокомментировала инцидент.
Парадокс,как по мне самый жадный издатель,жаднее юбиков и ЕА,на все их стратегии обязательно надо покупать кучу дорогих обновлений,и итоговая сумма вполне может перевалить за тысячу баксов.Их так не обсирают исключительно из-за элитарности жанра стратегий.
Необязательно, на их игры уже давно анлокер есть, купил базу а все остальное просто разблокируешь со временем
С тем же успехом можно сказать,что у юбиков нет донатов на прокачку,ибо чит энжин есть,да и стоимость игр не важна,ибо есть пиратка.
Не покупайте игры на релизе. Это ещё не законченная игра.
Мне кажется челы решили проверить насколько терпилоиды их фанбаза. За этим очень весело следить.
Тяп ляп и готово