Масштабное дополнение Bridges and Ports для Cities: Skylines 2 выйдет в конце октября

После более чем года задержек Paradox Interactive и Colossal Order наконец подтвердили дату выхода Bridges and Ports — масштабного дополнения для Cities: Skylines 2. DLC, дважды откладывавшееся из-за проблем с качеством и критики игроков, появится 29 октября.

Изначально релиз планировался на середину 2024 года, вскоре после выхода набора Beach Properties. Однако неудачный запуск этого пакета — сопровождавшийся ошибками и техническими сбоями — вынудил Paradox извиниться перед игроками и раздать контент бесплатно. Чтобы избежать повторения ситуации, разработчики сосредоточились на улучшении основной игры, а выход Bridges and Ports перенесли сначала на 2025 год, а затем на конец года.

Теперь проект, похоже, наконец готов. Новое дополнение привнесет в игру 20 новых типов мостов — в том числе разводные и подъемные, настраиваемые порты, расширенную паромную систему, а также новые морские отрасли: рыболовство, нефтяные вышки и прибрежную инфраструктуру. В DLC также появятся три новые карты, более 100 ассетов и уникальные достижения.

Запуск Bridges and Ports станет для Colossal Order моментом истины. Cities: Skylines 2 по-прежнему удерживает «смешанный» рейтинг в Steam — чуть более половины отзывов положительные. Онлайн значительно уступает оригинальной игре, вышедшей десять лет назад, а сообщество настроено критически. Многие игроки считают, что судьба проекта во многом зависит от успеха этого дополнения.

Bridges and Ports выйдет 29 октября по цене $20 (~1600 рублей). В тот же день появится музыкальное DLC Cold Wave Channel с минималистичными битами и «ледяными вибрациями». Его можно будет купить отдельно за $5 (~400 рублей) или в комплекте с основным дополнением за $22,49 (~1800 рублей).