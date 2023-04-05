Мультиплеера в Cities: Skylines 2 не будет, поскольку это отнимет много ресурсов от "создания основного игрового опыта" ©

Разработчик из Colossal Order ответил и на пару новых вопросов, касательно Cities: Skylines 2, объяснив, что моды и ассеты для оригинальной Cities: Skylines, которых насчитывается сотни тысяч, не будут совместимы со Skylines 2:

Cities: Skylines II - это совершенно новая игра. Существующий контент мастерской, скорее всего, придется переделать или адаптировать. У нас будет больше информации о моддинге Cities: Skylines II в будущем.

И, наконец, животрепещущий вопрос, который возникает у многих игроков в эпоху, когда однопользовательские игры часто включают в себя какую-то многопользовательскую функциональность или кооперативный режим. В ответ на вопрос: "Есть ли возможность добавить мультиплеер в Cities Skylines 2?" Colossal Order ответила следующее:

Cities Skylines II - это наш самый амбициозный проект на сегодняшний день, который расширяет все механики франшизы. Добавление многопользовательской поддержки требует невероятного количества времени и ресурсов, которые будут отвлечены от создания основного игрового опыта, к которому мы стремимся.

Не стоит забывать, что десять лет назад SimCity потерпела крах после того, как EA и Maxis потратили время и ресурсы на мультиплеер, по совпадению оставив достаточно места для появления Cities: Skylines два года спустя.

Что касается того, когда мы узнаем больше о Cities: Skylines 2, Colossal Order написала: "В будущем мы сможем рассказать об игре гораздо больше". Хотя это звучит туманно, Skylines 2 должна выйти где-то в 2023 году, так что ждать осталось не так уж долго.