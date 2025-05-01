Новое "морское" дополнение Bridges and Ports для Cities Skylines 2 может выйти раньше, чем мы думали

Похоже, что крупное дополнение Bridges and Ports для Cities: Skylines 2, которое все так долго ждали, вот-вот выйдет. Colossal Orders немного затянули с релизом из-за проблем с игрой, но, похоже, они наконец-то готовы нас порадовать.

Точной даты пока нет, говорят про второй квартал 2025 года, но, возможно, ждать осталось совсем недолго. Фанаты заметили, что в Steam появились новые достижения, связанные с мостами и портами, а это обычно означает, что дополнение уже на подходе, может даже скоро начнутся предзаказы.

Bridges and Ports добавит в игру кучу всего интересного: мосты, порты, морскую промышленность, больше ста новых ресурсов и возможности застраивать побережье, включая маяки. В общем, если верить слухам, скучать не придется. Остается только дождаться официального анонса от разработчиков.