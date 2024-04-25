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Cities: Skylines 2 24.10.2023
Стратегия, Симулятор, Строительство
7.9 715 оценок

Обновление для Cities: Skylines 2 принесло поддержку Nvidia DLSS и множество исправлений ошибок

butcher69
Новости

Вышло новое обновление Cities: Skylines 2 вышло обновление, которое принесло поддержку Nvidia DLSS Super Resolution, а также тонну исправлений.

Обновление является частью продолжающейся миссии Paradox и Colossal Order по исправлению ошибок в Cities: Skylines 2 за неудачный запуск, а также за недавно вышедшее DLC Beach Properties, которое было встречено сообществом игры с гневом и недовольством.

Во-первых, теперь в игре доступна технология Nvidia DLSS Super Resolution. Если вы не знакомы с этой технологией, Super Resolution использует искусственный интеллект для «вывода кадров с более высоким разрешением на основе входных данных с более низким разрешением», согласно Nvidia. Надеемся, это означает, что Cities: Skylines 2 будет работать немного лучше на вашем ПК.

Вы также можете рассчитывать на абсолютную тонну исправлений многих распространенных ошибок. Также были произведены различные другие улучшения производительности, которые, надеемся, помогут сделать Cities: Skylines 2 станет немного более плавной.

Примечательно, что этот патч также предоставляет пользователям бесплатный контент Beach Properties после того, как Paradox пообещала прекратить взимать плату за DLC и включить его в базовую игру.

По словам Colossal Order, следующее обновление для Cities: Skylines 2 будет включать в себя обширную переработку экономики игры и займет около месяца.

Кроме того, разработчик Colossal Order сообщил, что он работает над «оставшимися проблемами с конвейером импорта активов» для моддинга. Как только эти проблемы будут устранены, вы сможете импортировать собственные активы в Cities: Skylines 2.

Однако работа над этим «оказалась более сложной, чем рассчитывала студия», а это значит, что для полной готовности импорта активов потребуется еще «несколько месяцев».

Игра уже доступна для ПК (а также входит в PC Game Pass), а консольные версии для PS5 и Xbox Series X|S также должны появиться в будущем.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Папел

Боролись с оптимизацией пол года. Не осилили. Давайте запилим тогда ДЛСС - сказал ген.директор парадокс.

-1
Гена Транквилизатор

А где борьба то была?

-1
Гена Транквилизатор

Кривые руки? Просто добавь длсоси и поставь в требования 4090

-1