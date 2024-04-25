Обновление для Cities: Skylines 2 принесло поддержку Nvidia DLSS и множество исправлений ошибок

Вышло новое обновление Cities: Skylines 2 вышло обновление, которое принесло поддержку Nvidia DLSS Super Resolution, а также тонну исправлений.
Обновление является частью продолжающейся миссии Paradox и Colossal Order по исправлению ошибок в Cities: Skylines 2 за неудачный запуск, а также за недавно вышедшее DLC Beach Properties, которое было встречено сообществом игры с гневом и недовольством.
Во-первых, теперь в игре доступна технология Nvidia DLSS Super Resolution. Если вы не знакомы с этой технологией, Super Resolution использует искусственный интеллект для «вывода кадров с более высоким разрешением на основе входных данных с более низким разрешением», согласно Nvidia. Надеемся, это означает, что Cities: Skylines 2 будет работать немного лучше на вашем ПК.
Вы также можете рассчитывать на абсолютную тонну исправлений многих распространенных ошибок. Также были произведены различные другие улучшения производительности, которые, надеемся, помогут сделать Cities: Skylines 2 станет немного более плавной.
Примечательно, что этот патч также предоставляет пользователям бесплатный контент Beach Properties после того, как Paradox пообещала прекратить взимать плату за DLC и включить его в базовую игру.
По словам Colossal Order, следующее обновление для Cities: Skylines 2 будет включать в себя обширную переработку экономики игры и займет около месяца.
Кроме того, разработчик Colossal Order сообщил, что он работает над «оставшимися проблемами с конвейером импорта активов» для моддинга. Как только эти проблемы будут устранены, вы сможете импортировать собственные активы в Cities: Skylines 2.
Однако работа над этим «оказалась более сложной, чем рассчитывала студия», а это значит, что для полной готовности импорта активов потребуется еще «несколько месяцев».
Игра уже доступна для ПК (а также входит в PC Game Pass), а консольные версии для PS5 и Xbox Series X|S также должны появиться в будущем.
Боролись с оптимизацией пол года. Не осилили. Давайте запилим тогда ДЛСС - сказал ген.директор парадокс.
А где борьба то была?
Кривые руки? Просто добавь длсоси и поставь в требования 4090