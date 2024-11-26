Paradox объяснила, почему у Cities: Skylines 2 до сих пор нет даты выхода на консолях

Оригинальная Cities: Skylines вышла на консолях спустя годы после версии для ПК. Однако, когда Paradox Interactive анонсировала Cities: Skylines 2 в марте 2023 года, она раскрыла план одновременного запуска градостроительного симулятора. Но все пошло не по плану, поскольку версии для Xbox Series X|S и PlayStation 5 продолжают откладываться уже больше года, и дата выхода пока неизвестна.

В своем последнем блоге Colossal Order предоставила некоторые подробности о том, что сдерживает портирование на консоли, заявив, что «хотя у нас пока нет новой даты выхода для консольной версии, мы хотим держать вас в курсе нашего прогресса и наших проблем».

Студия утверждает, что «аппаратные ограничения консолей» вызывают падение частоты кадров и проблемы с перегрузкой памяти, причём причиной являются как симуляция (ЦП), так и графика (ГП).

Например, при размещении больших зданий, включающих множество объектов, система с трудом справляется с нагрузкой данных. Во время процесса расчёта (например, проверки того, достаточно ли места или перекрываются ли какие-либо объекты существующими активами) возникают узкие места производительности, что приводит к этим заметным проблемам.

Сообщается, что текущий консольный билд стабилен, но команда достигла этого только за счёт значительного понижения качества графики игры. Студия заявляет, что предпочла бы избежать этого состояния для выпуска консольной версии, а это означает, что для запуска игры на платформах Xbox и PlayStation необходимо провести гораздо больше оптимизаций.

Пока они не будут решены, мы не можем предоставить дату выхода, чтобы она не была преждевременной и потенциально вводящей в заблуждение. Релиз на консоли остаётся для нас главным приоритетом, мы изучаем множество решений с участием экспертов, и мы усердно работаем над тем, чтобы предоставить вам консольную версию Cities: Skylines 2.

Помимо обновления консольной версии, разработчик также выпустил сегодня бесплатный пакет Cities: Skylines II UK Region Pack, который представляет собой коллекцию созданных сообществом ресурсов. Также ожидается появление дополнительных пакетов для создателей и радиостанций, а также исправление ошибок. Пока не назначены фиксированные даты для дополнений, которые выйдут в 2025 году.