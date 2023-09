Paradox предупредила о повышение цен на The Lamplighters League и Cities: Skylines 2 в России и других странах ©

Paradox Interactive продолжает пересматривать региональные цены на различные игры. Это распространяется и на новинки. Издательство предупредило пользователей о планах повысить региональные цены на две своих будущих игры.

Изменения коснуться пошаговой стратегии The Lamplighters League and the Tower at the End of the World от Harebrained Schemes (от авторов Shadowrun и BattleTech) и градостроительном симуляторе Cities: Skylines II от Colossal Order.

Ожидаются следующее изменение стоимости:

Аргентина — до 170%

Россия — до 40%

Турция — до 60%

Аналогичная корректировка цен затронет Казахстан.

В США, Великобритании и Европе цены не изменятся.

Подорожание произойдёт не сразу, а лишь после релиза упомянутых игр: The Lamplighters League выходит 3 октября, а Cities: Skylines 2 — тремя неделями позже, 24-го числа. Если вы хотели приобрести эти игры, то лучше это сделать до релиза

В настоящее время эти игры стоят в российском Steam по 1600 рублей.