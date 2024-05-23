Paradox продолжает чинить Cities: Skylines 2 и откладывает выпуск нового контента

Paradox и Colossal Order сообщили, что патч для переработки экономики Cities: Skylines 2 почти готов, но в результате выпуск предстоящих пакетов Creator Pack для игры был отложен. В новом посте на своем официальном сайте Paradox сообщает, что выпуск экономического патча запланирован на период с 3 по 19 июня. Патч «не решит все проблемы», но внутреннее и бета-тестирование предполагает, что студии «движутся в правильном направлении».
К сожалению, пройдет немного больше времени, прежде чем вы сможете получить в свои руки пакеты Creator Pack для Cities: Skylines 2. Это связано с дополнительной обратной связью и корректировками, которые потребуются патчу, а также с системой «летней блокировки» в Швеции и Финляндии, которая дает сотрудникам право на четыре недели отпуска подряд летом.
Paradox также заявляет, что добивается прогресса в решении некоторых технических проблем, которые мешают выпуску редактора ресурсов Cities: Skylines 2, хотя эта функция еще не готова и, возможно, не появится в ближайшее время.
Что касается выпуска игры на консолях, который неоднократно откладывался с момента ее первоначального анонса, Paradox заявляет, что внутреннее тестирование показало, что студия «не достигает целей по стабильности и производительности», которых она хочет достичь для Cities: Skylines 2 на PS5 и Xbox Series X|S. В результате Paradox заявляет, что надеется сохранить октябрьский период выпуска консольных версий, но их «возможно, придется отложить еще дальше», чтобы обеспечить возможность внесения дополнительных технических настроек.
По мне так Cities: Skylines и так идеальная и смысла мудрить что-то новое нет, только ради денег делают как и KSP 2.
Да там графич кал, ну и симуляция горожан слишком примитивная. Деревня на 3к человек встаёт в пробку, как-будто это *бучий мегаполис. CS2 сейчас конечно кусок, но из первого они выжали всё, что смогли (моддеры тоже).
Согласен - можно было с ней еще работать там много чего еще можно было исправить .
Про консоли конечно знатный прикол. Но как ПК геймер, чувствую себя бета-тестером.
Иронично, теперь консольщики могут смело сказать ( после выхода, если выйдет ), - "спасибо пк геймерам за бета тест".
Но фразы "внутреннее и бета-тестирование предполагает"... спустя пол года релиза, все еще предпологают. Не внушает доверия к ситуации в студии.
Да там 2 калеки игру пытаются исправить. Вся игра делалась на контрактах у индусов. Релиз есть - индусы ушли. Не скоро это дерьмо станет игрой.
Прям как у меня в городе, вечно что-то чинят, но не *** не меняется.