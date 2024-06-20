Переработка экономики прибудет в Cities Skylines 2 24 июня; разработчики рассказали про консольные версии

В новом сообщении на X сегодня разработчики Cities Skylines 2 подтвердили, что патч Economy 2.0 наконец-то выйдет 24 июня 2024 года. Обновление выйдет в 11:00 МСК, представляя долгожданную переработку для системы разделяющей экономики.
В мае разработчики объявили, что это обновление выйдет «где-то между 3 и 19 июня». В сегодняшнем сообщении команда объясняет, почему они пропустили это окно выпуска. Они заявляют, что обновление потребовало некоторых «исправлений в последнюю минуту», ссылаясь на то, что «небольшая вещь может иметь волновой эффект».
Разработчики также ответили на ряд вопросов фанатов в той же теме. Они пояснили, что ожидаемый патч выйдет в понедельник, а не на выходных, на всякий случай, если понадобятся критические исправления.
Во многих реплаях также запрашивалось обновление консольной версии. Удивительно, но разработчики ответили, подтвердив, что они все еще активно работают над ней. Они сообщают, что «версия для консолей проходит серию тестовых сборок, чтобы достичь необходимого уровня производительности и стабильности». В настоящее время разработчики, похоже, все еще нацелены на октябрь 2024 года.
Помимо предстоящего патча экономики, разработчики недавно скорректировали работу механики аренды в Cities Skylines 2. В конечном итоге они решили убрать арендодателей для балансировки.
В мае прошлого года) Редактура давай работай 😁