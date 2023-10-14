Разработчики Cities Skylines 2 сообщили, что "многому научились благодаря отзывам сообщества"

Collosal Order представила фантастический градостроительный проект Cities: Skylines, и ожидания продолжения определенно высоки. В недавнем интервью PCGamer разработчик пролил больше света на разработку игры и на то, как в сиквеле учитываются отзывы фанатов.
По словам игровых дизайнеров Ауры Лаурила и Хенри Хаймакайнена, Cities: Skylines 2 была создана с учетом отзывов фанатов. Например, инструмент дорог был изменен, чтобы дать игрокам большую гибкость при проектировании виртуальных городских пейзажей. Аналогичным образом, среди множества других функций разработчик внедрил искусственный интеллект для дорожного движения и здания смешанной зоны.
«Мы многому научились благодаря отзывам сообщества и пожеланиям фанатов», — говорит Хенкка. «Люди хотели иметь новый искусственный интеллект для дорожного движения, и люди действительно хотели иметь здания смешанной зоны, а также кольцевые развязки».
Кроме того, разработчик также пролил свет на новую экономическую систему, которую легко освоить. Первые несколько попыток построить полностью функционирующий город не будут подвергаться суровому наказанию, но это не значит, что система не станет менее сложной.
«Экономика, вероятно, была одной из самых сложных вещей в игре, — говорит Хенкка, — потому что мы хотели, чтобы игра в некотором смысле была такой, что вы можете быть новичком и при этом чувствовать себя хорошо, играя в игру — чтобы игра поддерживала ваши первые шаги, и вы не обанкротили свои города, но мы также хотели, чтобы под ней работала сложная система».
Cities: Skylines 2 выйдет на ПК 24 октября.