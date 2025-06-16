Разработчики Cities: Skylines 2 временно прекратили работу над редактором ассетов

Два года назад, в октябре 2025, на рынок вышел градостроительный симулятор Cities: Skylines 2. За это время, несмотря на множество обновлений и патчей, игроки до сих пор не получили возможность использовать инструменты настройки, которые сопоставимы по глубине и гибкости с первой частью.

Из-за задержек и переносов, многие геймеры называют текущее состояние Cities: Skylines 2 ранним доступом по полной цене. Одной из причин этого является то, что разработчики отодвинули работу над редактором ассетов на второй план.

Colossal Order подтвердила, что работа над редактором ассетов была остановлена в пользу других задач. После завершения работы над дополнением "Мосты и порты" команда займется оставшимися проблемами и выпустит редактор ассетов для зданий.

Студия планирует сначала реализовать поддержку ассетов зданий и декораций, а затем расширить список поддерживаемых типов. После установки базовой поддержки ассетов, разработчики начнут работать над более сложными типами, такими как транспортные средства и сети.

В марте Colossal Order объяснила, что работа над редактором ассетов оказалась сложнее, чем предполагалось изначально. Несмотря на то, что недавнее бесплатное обновление добавило новые типы мостов и другие элементы, полноценное DLC "Мосты и порты" было отложено на неопределенный срок.

После выхода дополнения "Мосты и порты", приоритетом станет добавление велосипедов и велосипедных дорожек. Эта функция ожидается многими игроками, поскольку поможет улучшить дорожную сеть и уменьшить транспортные заторы в игре.

Несмотря на то, что Colossal Order - целая студия, прогресс движется медленно, поэтому некоторые геймеры справедливо задаются вопросом. Ведь дополнения не такие уж масштабные.

В ближайшее время Cities: Skylines 2 должна выйти на консолях где-то летом, пока что симулятор доступен только на ПК.