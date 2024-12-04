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Cities: Skylines 2 24.10.2023
Стратегия, Симулятор, Строительство
7.9 887 оценок

Слух: градостроительный симулятор Cities: Skylines 2 получит бесплатные выходные в Steam

butcher69
Новости

Согласно обновлению базы данных Steam, уже завтра вечером игроки смогут бесплатно опробовать градостроительный симулятор Cities: Skylines 2. Акция продлится до 9 декабря. Вполне вероятно, что во время действия предложения можно будет приобрести игру и дополнения для неё со скидками.

Cities: Skylines 2 вышла в октябре 2023 года, но её релиз вызвал критику из-за технических проблем и неудовлетворительного состояния. За последний год разработчики выпустили множество патчей, но рейтинг игры в Steam остаётся "смешанным" — лишь 53% пользователей оставили положительные отзывы.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
mikas92

Ну если в игру завезли оптимизацию , то по скидке в 70 % можно и взять .

0
iMattz

Сначала комп

0
Anton Vasiljev

ну с релиза много работы проделали в целом. Единственное, что на 400к жителей он проц надрючит только так, но до этого ещё дойти надо.

Но вообще всё ожидание пользовательских ассетов. Хотя с паками разнообразие поприбавилось, относительно старта.

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