Слух: градостроительный симулятор Cities: Skylines 2 получит бесплатные выходные в Steam

Согласно обновлению базы данных Steam, уже завтра вечером игроки смогут бесплатно опробовать градостроительный симулятор Cities: Skylines 2. Акция продлится до 9 декабря. Вполне вероятно, что во время действия предложения можно будет приобрести игру и дополнения для неё со скидками.
Cities: Skylines 2 вышла в октябре 2023 года, но её релиз вызвал критику из-за технических проблем и неудовлетворительного состояния. За последний год разработчики выпустили множество патчей, но рейтинг игры в Steam остаётся "смешанным" — лишь 53% пользователей оставили положительные отзывы.
Ну если в игру завезли оптимизацию , то по скидке в 70 % можно и взять .
Сначала комп
ну с релиза много работы проделали в целом. Единственное, что на 400к жителей он проц надрючит только так, но до этого ещё дойти надо.
Но вообще всё ожидание пользовательских ассетов. Хотя с паками разнообразие поприбавилось, относительно старта.