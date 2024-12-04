Слух: градостроительный симулятор Cities: Skylines 2 получит бесплатные выходные в Steam

Согласно обновлению базы данных Steam, уже завтра вечером игроки смогут бесплатно опробовать градостроительный симулятор Cities: Skylines 2. Акция продлится до 9 декабря. Вполне вероятно, что во время действия предложения можно будет приобрести игру и дополнения для неё со скидками.

Cities: Skylines 2 вышла в октябре 2023 года, но её релиз вызвал критику из-за технических проблем и неудовлетворительного состояния. За последний год разработчики выпустили множество патчей, но рейтинг игры в Steam остаётся "смешанным" — лишь 53% пользователей оставили положительные отзывы.