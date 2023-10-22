Сообщается, что Cities Skylines 2 работает со скоростью 7-12 к/с на Intel Core i9 13900KS с AMD Radeon RX 7900XTX в 4K

Cities Skylines 2 выйдет через несколько дней, и, судя по всему, это будет одна из худших оптимизированных игр для ПК 2023 года. Согласно некоторым ранним тестам, этот новый градостроительный симулятор работает со скоростью 7–12 кадров в секунду на процессоре Intel Core i9. 13900KS с AMD Radeon RX 7900XTX при разрешении 4K и высоких настройках.
PCGamesHardware получил доступ к игре и поделился некоторыми ранними тестами. И, как мы видим, игра работает ужасно на самом мощном графическом процессоре AMD.
При высоких настройках в 4K скорость игры может упасть до 7 кадров в секунду, а обычно она составляет в среднем 12 кадров в секунду. Даже с AMD FSR 1.0 при разрешении 50% игра не может приблизиться к 30 кадрам в секунду.
Стоит отметить, что Colossal Order предупредили всех о проблемах с производительностью на ПК. В заявлении команда сообщила, что, хотя она и не достигла поставленной цели, она выпустит игру.
В пятницу ещё и её конкурент по оптимизации alan wake 2 выйдет, который на многих видеокартах вообще не пойдёт.
Так это смотря какие карты)
Все, которые не поддерживают аппаратно mesh shaders, т.е. 1000 серия включая 1080ti, которая мощнее 2060 и даже 3060, серия 1600, у radeon 5000 серию тоже выбрасывать можно, ну в общем судя по популярности видеокарт в steam, около 50% видях в пролёте, удачных им продаж на ПК.
Надо запомнить разработчиков, предлагаю дать им премию за самые кривые руки в оптимизации. Не знаю кто даже сможет с ними соперничать за этот приз.. Думал что первая часть это огрызок без оптимизации.. второй частью они решили прыгнуть выше головы.
Они с Тодда Говарда пример взяли - "все нормально"
Не знаешь? Для кого создавали KSP2? Ситис хотя бы игроки увидели до релиза, а многие поиграли, на минималке можно получить свои фэпэсики, в KSP2 же молчание до самого релиза. Только ситис стоит 1600р, а ксп фул прайс ААА за 50 баксов. С релиза игры прошло больше полу года и она мертва по сей день.
Печальная тенденция(
да ладно,просто нужно обновить пк,думаю 5090за 3-4т.$ и 15700 за 2-3т.$ уже на подходе...
Либо подождать огромное количество патчей, чтоб игра летала чуть ли не на любых пекарнях, как было с гипер требовательным Киберпанком)
ну первая часть даже спустя 5-8лет и десятка патчей не особо хорошо игралась на слабом железе...
Ну не скажи. Вот играл на бывшей карте. Полёт отличный. Там то и тормозить нечему)
А тот, который НЕ ремастер проходил в разрешение Full hd c картой gtx 560 в те времена на 60 фпс.
Не много не понял. Ты про ремастер или про оригинал? Ремастер не для слабого железа, а оригинал достойно шёл даже на вёдрах.
я про сити скайлайн первую,если строить большой город на 600-800тыщ население и больше даже хорошие компы начинали тормозить...
Молодцы- пусть возьмут себе с полки шоколадную медаль. Без предупреждения, никто бы ведь не догадался, что есть проблемы)) Или они думают, что раз предупредили, их меньше будут тыкать носом в их поделку?
Дополнением платным фиксанут, парадоксы же)
Нифига себе стратежки прожорливые пошли, там наверное в каждое окошко можно заглянуть и там будет детализированная обстановка с мобами живущими своей жизнью или нет)))
понимая свою целевую аудиторию решили что духоты в геймплее игрокам будет мало поэтому поигрались с оптимизацией
Жена так ждет эту игру...
Когда я пол года назад предрекал этой игре 40 фпс, я немного перебрал с предсказанием(
Оптимист)
Ха, конфетки на пятом Анриале. Смешно-смешно.
Тебя смешит трейлер разрабов на UE5?
Палец тоже смешить будет?
Меня смешат анриалопитеки, которые в него свято верят, но уже целый год, что не игра на анриале, то техническая катастрофа.
В кого верят? В трейлер на UE5? Ну держи, посмотри
https://youtu.be/WdD66WGBVHM
Просто видеокарты слабые. Что AMD, что NVIDIA вообще их делать не умеют.
В качестве доказательства: каждый раз, когда выходит новая игра, её тестируют с 4090 и она не показывает по 480 FPS в 4K. Ну как так-то...
Печально, помню когда-то себе могли такое позволить Crytek, но там и было на что посмотреть на максимальных настройках, а тут картонные домики на зеленом фоне, ужас, что за выродки берут таких криворуких выродков на работу программистом. Видимо и тут издатель решил сэкономить и взять на работу индийских фрилансеров, которые еще только вчера корову пасли.
энвидиа наверно проплатила пек-пек
Судя по аналогичной ситауции с RTX4090 я даже не знаю кто это проплатил.
Интел же. Или китайцы.
В скором времени проплатят пользователи за новые видеокарты