Cities: Skylines 2 24.10.2023
8.5 68 оценок

Стали известны официальные системные требования к ПК для Cities: Skylines 2

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monk70
Новости

Paradox Interactive поделилась официальными системными требованиями для своего будущего градостроительного симулятора Cities: Skylines 2. Игра обещает стать самым реалистичным градостроительным симулятором, позволяющим игрокам возводить город с нуля и превращать его в процветающий мегаполис. .

Согласно спецификациям, геймерам на ПК потребуется как минимум Intel Core i7-4790K или AMD Ryzen 5 1600X с 8 ГБ оперативной памяти и Nvidia GeForce GTX 780 или AMD Radeon RX 470.

Paradox рекомендует использовать Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 5 5600X с 16 ГБ оперативной памяти. Команда также указала Nvidia GeForce RTX 2080 Ti и AMD Radeon RX 6800 XT в качестве рекомендуемых графических процессоров.

Cities Skylines 2 выйдет 24 октября.

Минимальные:

  • Требуется 64-битный процессор и операционная система
  • ОС: Windows 10 Домашняя 64-битная
  • Процессор: Intel Core i7-4790K / AMD Ryzen 5 1600X
  • Память: 8 ГБ ОЗУ
  • Графика: Nvidia GeForce GTX 780 (3 ГБ) или AMD Radeon RX 470 (4 ГБ)

Рекомендуемые:

  • Требуется 64-битный процессор и операционная система
  • ОС: Windows 10 Домашняя, 64-разрядная версия | Windows 11
  • Процессор: Intel Core i7-9700K | AMD Райзен 5 5600X
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Графика: Nvidia GeForce RTX 2080 Ti (11 ГБ) | AMD Radeon RX 6800 XT (16 ГБ)
ПК
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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Orbit0330

Видимо на релиз в Cities: Skylines 2 смысла играть нету.

2
FlowingNekton

Нормас и опять осенью релиз, утонет в потоке релизов

0
xomy4ek

а почему требования к процу от амд на много выше , 5600X = 9700???

0
mongol312

это по курсу 1Х Интел = 2Х АМД))

0
xomy4ek mongol312

только в жизни наоборот 1 амд =0.5 интел

0
mongol312 xomy4ek

а у современных разрабов все не как у людей.

1
Eclair_93

Ну с требованием видях все понятно, на оптимизон кладут все кому не лень. А с процами видимо на угад лепят, как бы не старались, в проц вроде новые игры не долбятся, как еще простимулировать помимо видях еще и проц менять каждые 2 года? Лепить "завышенные" системки, по факту я думаю i7-4790K из минималок, справится и на максималках.

1
jax baron Eclair_93

Ой не согласен, думаю будет везде недооптимезон.

0
warp 37

Нормальные требования.

0
Cap_America
0
warp 37 Cap_America

Core i7-9700K - музейный экспонат пятилетней давности, Core i7-4790K - это вообще как мумия из египетской пирамиды.

Тоже самое и с видеокартами. GTX 780 даже язык уже не поворачивается сейчас назвать словом "видеокарта".

А если серьёзно - надо на релизе смотреть на оптимизацию.

0
Vinni-Pukh

вроде норм

-1
Папел

16 гигов озу. Верим-верим

-1