Стали известны официальные системные требования к ПК для Cities: Skylines 2

Paradox Interactive поделилась официальными системными требованиями для своего будущего градостроительного симулятора Cities: Skylines 2. Игра обещает стать самым реалистичным градостроительным симулятором, позволяющим игрокам возводить город с нуля и превращать его в процветающий мегаполис. .
Согласно спецификациям, геймерам на ПК потребуется как минимум Intel Core i7-4790K или AMD Ryzen 5 1600X с 8 ГБ оперативной памяти и Nvidia GeForce GTX 780 или AMD Radeon RX 470.
Paradox рекомендует использовать Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 5 5600X с 16 ГБ оперативной памяти. Команда также указала Nvidia GeForce RTX 2080 Ti и AMD Radeon RX 6800 XT в качестве рекомендуемых графических процессоров.
Cities Skylines 2 выйдет 24 октября.
Минимальные:
- Требуется 64-битный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 Домашняя 64-битная
- Процессор: Intel Core i7-4790K / AMD Ryzen 5 1600X
- Память: 8 ГБ ОЗУ
- Графика: Nvidia GeForce GTX 780 (3 ГБ) или AMD Radeon RX 470 (4 ГБ)
Рекомендуемые:
- Требуется 64-битный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 Домашняя, 64-разрядная версия | Windows 11
- Процессор: Intel Core i7-9700K | AMD Райзен 5 5600X
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Графика: Nvidia GeForce RTX 2080 Ti (11 ГБ) | AMD Radeon RX 6800 XT (16 ГБ)
Видимо на релиз в Cities: Skylines 2 смысла играть нету.
Нормас и опять осенью релиз, утонет в потоке релизов
а почему требования к процу от амд на много выше , 5600X = 9700???
это по курсу 1Х Интел = 2Х АМД))
только в жизни наоборот 1 амд =0.5 интел
а у современных разрабов все не как у людей.
Ну с требованием видях все понятно, на оптимизон кладут все кому не лень. А с процами видимо на угад лепят, как бы не старались, в проц вроде новые игры не долбятся, как еще простимулировать помимо видях еще и проц менять каждые 2 года? Лепить "завышенные" системки, по факту я думаю i7-4790K из минималок, справится и на максималках.
Ой не согласен, думаю будет везде недооптимезон.
Нормальные требования.
Core i7-9700K - музейный экспонат пятилетней давности, Core i7-4790K - это вообще как мумия из египетской пирамиды.
Тоже самое и с видеокартами. GTX 780 даже язык уже не поворачивается сейчас назвать словом "видеокарта".
А если серьёзно - надо на релизе смотреть на оптимизацию.
вроде норм
16 гигов озу. Верим-верим