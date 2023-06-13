Стали известны официальные системные требования к ПК для Cities: Skylines 2 ©

Paradox Interactive поделилась официальными системными требованиями для своего будущего градостроительного симулятора Cities: Skylines 2. Игра обещает стать самым реалистичным градостроительным симулятором, позволяющим игрокам возводить город с нуля и превращать его в процветающий мегаполис. .

Согласно спецификациям, геймерам на ПК потребуется как минимум Intel Core i7-4790K или AMD Ryzen 5 1600X с 8 ГБ оперативной памяти и Nvidia GeForce GTX 780 или AMD Radeon RX 470.

Paradox рекомендует использовать Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 5 5600X с 16 ГБ оперативной памяти. Команда также указала Nvidia GeForce RTX 2080 Ti и AMD Radeon RX 6800 XT в качестве рекомендуемых графических процессоров.

Cities Skylines 2 выйдет 24 октября.

Минимальные:

Требуется 64-битный процессор и операционная система

ОС: Windows 10 Домашняя 64-битная

Процессор: Intel Core i7-4790K / AMD Ryzen 5 1600X

Память: 8 ГБ ОЗУ

Графика: Nvidia GeForce GTX 780 (3 ГБ) или AMD Radeon RX 470 (4 ГБ)

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