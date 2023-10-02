Стартовала предзагрузка ПК-версии Cities Skylines 2 для подписчиков Game Pass

Предварительная загрузка Cities Skylines 2 уже доступна, если вы являетесь подписчиком PC Game Pass или Game Pass Ultimate. Однако она может быть недоступна для игроков, оформивших предварительный заказ игры в Steam. Напоминаем, что дата выхода на ПК назначена на 24 октября 2023 года.
Все, что вам нужно сделать, это зайти на страницу услуги подписки и выбрать вкладку «Скоро». Cities Skylines 2 должна появиться в списке, и вы можете сразу же начать её установку. Текущий размер загрузки Cities Skylines 2 составляет чуть более 15 ГБ, а именно 15,11 ГБ. Пока неясно, представляет ли это полный размер загрузки всей игры или же к выпуску будут внесены какие-либо незначительные изменения в общий вес.
Также отметим, что недавно команда изменила системные требования Cities Skylines 2.
Напоминаем, что Cities: Skylines 2 перенесена на PS5 и Xbox Series на весну 2024 года.
Кстати, а не рановато? 24 числа только выходит.
Причем всего 15 гигов. Странные они )
первая игра 4 гб весила)