Unity не оправдал ожиданий создателей Cities: Skylines 2

Создатели Cities: Skylines 2 откровенно рассказали о причинах проблемного запуска игры. Генеральный директор Colossal Order Мариина Халликайнен признала, что команда «полностью переоценила» возможности движка Unity, сделав ставку на ещё не готовые технологии.

По её словам, на раннем этапе разработки студия строила планы вокруг функций, которые на тот момент не были завершены. Разработчики рассчитывали создать проект с прицелом на долгосрочную поддержку — до 10 лет после релиза, однако выбранный подход обернулся серьёзными трудностями.

Ключевые проблемы касались нестабильности движка, недоработок в HDRP-конвейере шейдеров и слабой поддержки длительных задач в системе ECS. В итоге команде пришлось самостоятельно реализовывать недостающие элементы и исправлять некорректно работающие функции, что значительно усложнило процесс разработки и повлияло на качество релиза.

Несмотря на это, Халликайнен подчеркнула, что взаимодействие с Unity оставалось продуктивным: разработчики движка активно помогали студии на протяжении всего процесса. Более того, следующий проект Colossal Order также создаётся на Unity.

Таким образом, студия не отказалась от выбранной технологии, но, судя по опыту Cities: Skylines 2, теперь подходит к её возможностям гораздо осторожнее, делая выводы из прошлых ошибок и пересматривая стратегию разработки.