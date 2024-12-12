В Cities: Skylines 2 добавили инструменты для управления дорожным трафиком

Для игры Cities: Skylines 2 вышло обновление Detailer’s Patch 2, которое существенно улучшает управление трафиком, поднимая его качество на уровень, соответствующий оригинальной версии. Обновление версии 1.2.0f1, включает в себя усовершенствованные инструменты маршрутизации, новые типы дорог, решения для парковки и дополнительные карманные парки, что вносит больше глубины в игровой процесс.

Значимым нововведением стало возвращение функции Traffic Routes из первой части. Теперь игроки могут активировать этот инструмент при выборе транспортного средства, пешехода, дороги или здания. Он отображает движение трафика с помощью цветных линий, которые отражают тип трафика, и толщиной линий, указывающей на его интенсивность. Это упрощает обнаружение самых загруженных маршрутов и помогает быстрее выявлять и решать проблемы.

Апдейт добавляет 8 новых типов дорог, включая узкие однополосные дороги и пять асимметричных вариантов, которые помогают управлять трафиком с разной интенсивностью в разных направлениях. Кроме того, представлены 12 новых дорог с гибкими решениями для парковки, девять парковочных площадок и специальные места для автомобилей у зданий служебного назначения, таких как больницы и полицейские участки.

Ещё появились 10 новых карманных парков, которые идеально подходят для ограниченных пространств. Внесены изменения, касающиеся различных типов кольцевых развязок и трех вариантов тупиков, что добавляет жизни в городские зоны.

Для детального управления визуальным стилем города Detailer’s Patch 2 приносит инструмент Line Tool, который позволяет точно настраивать размещение объектов, таких как деревья, с возможностью регулировки их высоты и стадии роста. Дополнительно был добавлен инструмент Roadside Tree Selector, который позволяет менять тип растительности вдоль дорог.