В Cities: Skylines 2 добавлены пляжные объекты и возможности для внутриигровых модификаций

Компания Paradox Interactive и Colossal Order сегодня выпустила Cities: Skylines 2 - Beach Properties, первый пакет ресурсов для Cities: Skylines 2 после запуска. Beach Properties, предлагающая новые здания, новый вариант зонирования и многое другое уже доступно в цифровых магазинах и в рамках пакет в Cities: Skylines 2 Waterfronts Expansion Pass или Ultimate Edition. Сегодня игра также была обновлена: появились первые внутриигровые возможности моддинга, позволяющие игрокам создавать, делиться и играть с модами карт и кодов через бесплатную платформу Paradox Mods.
Beach Properties позволяет игрокам украшать и строить лучшую береговую линию, включая новую опцию зонирования на набережной, посвященную зданиям на набережной, новые расширяемые и характерные здания как в европейской, так и в североамериканской тематике, а также новые деревья, вдохновляющие на создание творческих береговых линий. Пакет Asset Pack доступен уже сегодня вместе с обширным обновлением Cities: Skylines 2, которое включает в себя бета-версию редактора, улучшения производительности, исправления и запросы сообщества. Полные примечания к патчу доступны здесь.
Сегодня также отмечается запуск бета-версии модификаций Cities: Skylines 2 с немедленным доступом к модификациям карт и кодов. Используя платформу Paradox Mods, также интегрированную в Cities: Skylines 2, в свои творения можно играть локально и делиться ими по всему миру. Платформа также позволяет игрокам находить и курировать другие доступные моды, организовывать предпочитаемые ими моды в игровые наборы одним щелчком мыши и многое другое. На сегодняшний день создатели модов уже создали новые версии некоторых из самых популярных модов Cities: Skylines, которые все игроки могут немедленно загрузить и опробовать. Модификация активов и улучшения набора инструментов будут доступны позднее в этом году.