В Cities: Skylines 2 покончат с "волнами смерти" и велопробками - крупный патч выйдет уже на неделе

Разработчики из Iceflake Studios готовят первое крупное обновление 2026 года для Cities: Skylines 2, и оно нацелено на самые болезненные проблемы симулятора. Главная из них — печально известные «волны смерти».

До сих пор система работала странно: горожане умирали практически одновременно, поскольку «Мрачный Жнец» был активен лишь с полуночи до шести утра. В результате игра не распределяла смертность во времени, что приводило к массовым гибелям. В ближайшем патче этот механизм переработают, однако на минимальной сложности исчезнут «бессмертные» пенсионеры — ради баланса.

Не менее радикально решат проблему велосипедных заторов. Игроки жаловались на настоящие «веломарафоны», блокирующие улицы. Масштаб исправлений впечатляет: велосипедный трафик сократят на 80%, параллельно устраняя сопутствующие баги дорожного движения.

Изменения коснутся и терраформинга — появится возможность вносить более точечные правки ландшафта, а настройки инструментов можно будет сохранять отдельно. Также заявлены улучшения оптимизации, доработка системы борьбы с вредителями и визуальные правки.

По просьбам сообщества добавят переключатель интерфейса для возврата к старому UI и инструмент окрашивания объектов с поддержкой HEX-кодов. Обновление выйдет уже на этой неделе, точная дата пока не объявлена. Игроки настроены осторожно, но признают: реакция разработчиков на критику внушает сдержанный оптимизм.