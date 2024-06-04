В Cities: Skylines 2 произойдет революция. Обновление "Экономика 2.0" поможет игрокам вернуть контроль над городом

Разработчики Cities: Skylines 2 рассказали об анонсированных изменениях в системе экономики, которую студия Colossal Order окрестила "Экономика 2.0". Сообщение является первой частью публикации, в которой подробно рассматриваются планы по исправлению этого элемента игры.
Изучив "подробные и конструктивные" отзывы игроков, разработчики поставили перед собой четкую задачу: переделать экономическую систему CS 2 так, чтобы механика, составляющая эту систему, стала "проще и реактивнее", а игроки могли делать более осмысленный выбор и иметь больший контроль над различными аспектами геймплея.
На практике это, как ожидается, приведет как к усилению контроля над экономикой, в том числе за счет уменьшения количества "невидимых" систем (то есть работающих за спиной и неподконтрольных игроку), так и к повышению уровня сложности, предоставляя игрокам-ветеранам больше возможностей для оптимизации и персонализации работы их виртуального города. В то же время команда стремилась к тому, чтобы менее опытные игроки не были вынуждены обращать внимание на потоки доходов.
В конечном итоге Colossal Order планирует добиться этого, внеся несколько ключевых изменений, таких как:
- отмена государственных субсидий;
- увеличение стоимости содержания городской службы, а также заработной платы;
- усовершенствования систем, отвечающих за расчет спроса, арендной платы и расходов жителей;
- устойчивость производственных цепочек.
Помимо этого, в "Экономике 2.0" будут внесены изменения в систему образования и улучшены здания. Подробнее о последних и аренде мы узнаем из следующей записи в блоге разработчика.
Пока что в отзывах поклонников Cities: Skylines 2 преобладает осторожный энтузиазм. Сам импульс изменений радует игроков, ведь жалобы на экономическую систему сопровождали обсуждения "двойки" с самого запуска.
Некоторые изменения, о которых говорили разработчики, были тепло встречены, хотя у пользователей есть опасения по поводу некоторых аспектов "Экономики 2.0". Повышение сложности, например, радует игроков, но некоторые обеспокоены тем, что Colossal Order может перестараться, сделав игру слишком сложной.
Тем не менее, пока мы не располагаем всей информацией о планируемой перестройке системы экономики. Остается надеяться, что грядущее обновление станет большим шагом на пути к исправлению второй Cities: Skylines.
Пока это только на бумаге, при запуске авторы тоже говорили что игра бомбическая, а как копнули поглубже выяснилось противоположное. Пока веры им нет.
Лучше оптимизацию завезут для начала // Алексей Скороходов