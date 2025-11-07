В Steam стали временно бесплатными сразу четыре игры: не пропустите шанс

В цифровом магазине Steam стартовала временная акция: до 10 ноября 21:00 МСК пользователи могут совершенно бесплатно опробовать сразу четыре популярные игры. В России акция также доступна, так что получить временный доступ к проектам сможет широкий круг игроков.

Градостроители смогут погрузиться в Cities: Skylines 2 от Colossal Order и Paradox, где предстоит построить мегаполис с нуля. Игрокам обещают глубокую симуляцию и реалистичный, динамичный мир, где каждая дорога, строение и инфраструктурное решение влияют на развитие города. Масштабность и детальная механика делают проект одним из самых продуманных градостроительных симуляторов.

Любители RPG оценят Wartales от Shiro Games — средневековую ролевую игру с открытым миром и пошаговой боевой системой. Игрокам предстоит возглавить отряд наемников, прокачивать персонажей, снаряжение, выполнять контракты и путешествовать по опасным землям. Есть кооператив до четырёх человек, что добавляет динамики в совместные походы.

Для фанатов воздушных боёв есть The Falconeer от Томаса Салы. Игроки станут всадниками гигантских боевых птиц и будут исследовать небеса открытого океанического мира. Проект предлагает несколько кампаний, где события можно увидеть с разных точек зрения, а также улучшение экипировки и выполнение опасных миссий.

Любители стратегий найдут интерес в Legion TD 2 от AutoAttack Games — tower defense с одиночной и кооперативной кампаниями, соревновательными режимами 2v2 и 4v4, а также режимами против ИИ. Игрокам предстоит защищать свои позиции от волн врагов, управлять более чем 100 бойцами и стремиться к вершине таблицы лидеров благодаря системе рейтинга Эло.

Дополнительно в Steam временно бесплатна Kingdom Come: Deliverance 2, так что до 10 ноября у игроков есть уникальная возможность попробовать сразу пять проектов без затрат.