Велосипеды в Cities Skylines 2 все еще в разработке, и у Colossal Order есть хорошие новости

Кажется почти смешным, какую разницу могут сыграть велосипеды в Cities Skylines 2. Учитывая различные проблемы, с которыми вам придется столкнуться в сиквеле муниципальной стратегии — налоги, стоимость земли, преступность, стандарты здравоохранения — наличие или отсутствие велосипедных дорожек кажется поверхностным. Но без них вся градостроительная игра может застопориться. Все в CS2 связано с дорогами. Неважно, как сильно вы стараетесь — без хорошей дорожной сети Cities Skylines 2 вы обречены. Велосипедные дорожки отвлекают от движения автомобилей и транспортных средств и делают все более чистым и плавным. Однако до сих пор их не было, но у Colossal Order есть хорошие новости.

Добавление в Cities Skylines 2 надлежащих велосипедов и велосипедных дорожек должно значительно улучшит дорожное строительство, общее планирование и дизайн. Метро и автобусные маршруты могут помочь смягчить тяготы поездок на работу в час пик, но велосипеды — это большое решение. Сейчас Colossal Order говорит, что они все еще в разработке, и в конечном итоге будут добавлены в базовую игру.

Велосипеды не планируются в качестве платного контента. Они не вышли из-за задержки персонажей (им нужна анимация), но они были и все еще планируются быть частью базовой игры.