Велосипеды в Cities Skylines 2 все еще в разработке, и у Colossal Order есть хорошие новости

Кажется почти смешным, какую разницу могут сыграть велосипеды в Cities Skylines 2. Учитывая различные проблемы, с которыми вам придется столкнуться в сиквеле муниципальной стратегии — налоги, стоимость земли, преступность, стандарты здравоохранения — наличие или отсутствие велосипедных дорожек кажется поверхностным. Но без них вся градостроительная игра может застопориться. Все в CS2 связано с дорогами. Неважно, как сильно вы стараетесь — без хорошей дорожной сети Cities Skylines 2 вы обречены. Велосипедные дорожки отвлекают от движения автомобилей и транспортных средств и делают все более чистым и плавным. Однако до сих пор их не было, но у Colossal Order есть хорошие новости.
Добавление в Cities Skylines 2 надлежащих велосипедов и велосипедных дорожек должно значительно улучшит дорожное строительство, общее планирование и дизайн. Метро и автобусные маршруты могут помочь смягчить тяготы поездок на работу в час пик, но велосипеды — это большое решение. Сейчас Colossal Order говорит, что они все еще в разработке, и в конечном итоге будут добавлены в базовую игру.
Велосипеды не планируются в качестве платного контента. Они не вышли из-за задержки персонажей (им нужна анимация), но они были и все еще планируются быть частью базовой игры.
я првильно понимаю они за год не починили игру, а еще о каких то велосипедистах рассуждают?
Она играбельна сейчас? // Просто Красавчик
Ну да, поиграть можно. Я до 100к+ доходил на среднем пк
R5 5500 и RX 6600 XT // Антон Васильев
Я на старте только играл, там чет экономика не работала нормально // Просто Красавчик
Да её переработали, но офисы слишком читерные. Если правильно все сделать, то уже на 50к населения с них по 1млн приходит. // Антон Васильев
😟 // Просто Красавчик
Ура, ещё -5 фпс // Антон Васильев