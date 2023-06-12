Одна из лучших инди-ролевых игр прошлого года Citizen Sleeper получает продолжение ©

Компания Jump Over The Age анонсировала продолжение игры Citizen Sleeper на PC Gaming Show. Отмеченная наградами инди-игра вышла в прошлом году, поэтому приятно, что продолжение уже находится в разработке. Трейлер анонса также намекает на интригующий сюжет, который основывается на предпосылках первой игры.



Он начинается с очень знакомой фразы: "Проснись, Спящий". На этот раз, вместо того чтобы подчеркивать мир возможностей, трейлер дает понять, что Спящий находится в бегах. Итан, враждебный персонаж из первой игры, прибывает на борт корабля Спящего, чтобы уничтожить его. Разговор Спящего с Итаном также проясняет, что им все еще нужны стабилизирующие препараты, чтобы управлять состоянием своего ухудшающегося тела. Спящий сбегает от Итана, но не без намека на то, что другие, вероятно, будут продолжать охотиться за ними.

Неясно, где будет продолжение Citizen Sleeper 2, учитывая многообразие возможностей, которые предлагала Citizen Sleeper в своем разветвленном повествовании. Даже персонажи, появившиеся в трейлере, могли быть уничтожены в одной из многочисленных развязок первой игры.

Первая игра Citizen Sleeper вышла в 2022 году и заслужила признание критиков за сильный дизайн повествования и сюжет. Она была номинирована на большинство престижных игровых премий, включая Game Awards, D.I.C.E. Awards и British Academy Game Awards. В частности, игра получила награду за социальное влияние на 23-й церемонии Game Developers Choice Awards.



Jump Over The Age пока не подтвердила дату выхода или платформы для Citizen Sleeper 2. Однако, судя по всему, это будет захватывающая история с таким же количеством сложных решений, как и в первой части.