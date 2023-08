Ролевая игра Citizen Sleeper 2: Starward Vector выйдет также на Xbox Series и Xbox One ©

Citizen Sleeper 2: Starward Vector будет доступна для Xbox Series и Xbox One вместе с ранее анонсированной версией для ПК (Steam), объявили издатель Fellow Traveler и разработчик Jump Over the Age. Она также будет доступна в Xbox Game Pass при запуске.

Добро пожаловать обратно в систему Гелион. Прошло больше года с момента выхода Citizen Sleeper, и реакция была невероятная; от личных историй игроков до церемоний награждения. И теперь, анонсируя продолжение, Гийом, Амос и я собираемся отправиться в новое путешествие.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector перенесет вас в новую локацию, поместит в разрушающееся тело нового Спящего и еще раз предложит построить себе жизнь среди звезд. Но на этот раз у вас есть ветхий корабль и набранная вами команда, которым нужно, чтобы вы провели их через общесистемный кризис.