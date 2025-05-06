Серия Citizen Sleeper перешагнула отметку в 2 миллиона игроков

Разработчики Citizen Sleeper 2: Starward Vector поделились радостной новостью: дилогия преодолела отметку в два миллиона игроков. Интересные статистические данные раскрыли некоторые особенности игрового процесса: в первой части игры 6% игроков влились в грибковую сеть, а лишь 1,5% покинули Лема и Мину. В сиквеле же 35% игроков столкнулись с глючным кубиком, а только 1,5% прошли игру на сложности Dangerous.

Кроме того, Citizen Sleeper 2 скоро получит локализации на французский, японский и упрощённый китайский языки. Для всех, кто еще не успел приобрести игру, до 14 мая действует скидка 20% в Steam.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector доступна на Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch, а также в Game Pass.