Создатель Citizen Sleeper объявил о завершении серии - вторая часть станет последней видеоигрой франшизы

Серия Citizen Sleeper скоро попрощается с геймерами — создатель игры Гарет Дамиан Мартин решил закончить историю на второй части. Она, кстати, выходит уже 31 января.

Мартин в разговоре с Eurogamer признался, что хотя теоретически и оставляет себе путь для отступления, но всё-таки считает историю законченной. «Особенно когда увидите концовку — думаю, вы поймёте, почему», — намекнул он.

Правда, совсем забрасывать серию разработчик не собирается — просто переведёт её в другой формат. Он уже подумывает о настольной версии, благо опыт у него есть: его предыдущую игру In Other Waters уже перенесли на стол, да и первый Citizen Sleeper превратили в карточную игру на Таро.

А что касается следующей видеоигры Мартина, то он вернётся к проекту, который изначально предлагал издателю Fellow Traveller ещё до работы над второй частью Citizen Sleeper. Просто неожиданный успех первой игры изменил эти планы, подтолкнув к созданию продолжения, но теперь он наконец-то возьмётся за новую идею.