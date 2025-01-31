Вышла захватывающая и рефлексивная научно- фантастическая ролевая игра Citizen Sleeper 2 с хорошими оценками от прессы

Сегодня в продажу поступает долгожданная космическая ролевая игра Citizen Sleeper 2: Starward Vector на ПК, Xbox Series S/X, Nintendo Switch и PlayStation 5. Игра будет доступна для Steam, GOG и Epic Games Store, PlayStation Store. Информация о времени появления в Microsoft Store и Nintendo eShop пока отсутствует. Citizen Sleeper 2 будет доступна по подписке Game Pass на ПК и Xbox.

Citizen Sleeper 2 является продолжением Citizen Sleeper 2022 года и она впечатлила многих игроков сюжетом, а теперь представлены новые персонажи, история и механика.

Согласно первым отзывам, игра получила положительные оценки, средний рейтинг на OpenCritic составляет 85%, что превышает рейтинг первой части. Известные издания, такие как Eurogamer и Nintendo Blast, оценили ее на 5/5 и 9.5/10. Рецензенты выделяют сильный сюжет, атмосферу и расширенные игровые механики, хотя некоторые считают, что задумка не была реализована в полной мере.

Издание Gameliner следующим образом описывает сиквел: Citizen Sleeper 2: Starward Vector — уникальная ролевая игра, сосредоточенная на выборе, рисках и выживании во враждебной вселенной, где механика кубиков и новая система стресса добавляют напряжения и свободы повествования, в то время как сильный сценарий и многоуровневые решения возвышают историю. Хотя отсутствие действия и медленный темп могут понравиться не всем, поклонники повествовательных ролевых игр с отличительным игровым процессом найдут в ней много интересного. Примерно схожее говорят о проекте и другие критики, которые отмечают наличие интересного сюжета и рекомендуют игру тем, кто интересуется повествовательными проектами или вдумчивой научной фантастикой. Во многих рецензиях журналисты подчеркивают, что особое удовольствие от сиквела Citizen Sleeper можно получить после прохождения первой части. Она все еще остается в Game Pass. Обе игры серии Citizen Sleeper не имеют русскоязычную локализацию.